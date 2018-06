RJ comprometido con las ligas juveniles

Lori Harrigan-Mack, medallista olímpica en Softbol, entregó el premio Sin Límites a la futbolista Marcella Brooks. Domingo 3 de junio del 2018. Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Kerri Strug, medallista en Barcelona 92 y Atlanta 96, dio una plática motivacional a los jóvenes estudiantes. Domingo 3 de junio del 2018. Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Kerri Strug, medallista olímpica, fue entrevistada por Bill Bradley, editor de la sección deportiva del RJ. Domingo 3 de junio del 2018. Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El premio al Coraje, fue para Nick Donald de la preparatoria Chaparral, entregado por el ciclista profesional del circuito BMX, Ricardo Laguna. Domingo 3 de junio del 2018. Thomas & Mack Center. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El medio impreso Las Vegas Review-Journal (RJ), celebró la tercera edición del reconocimiento a atletas juveniles de nivel preparatoria con el evento Nevada Preps, celebrado esta ocasión en el Thomas &Mack Center de UNLV, el domingo 3 de junio, en el que asistieron los entrenadores, deportistas y familias de los nominados.

Fueron 86 preparatorias del Estado las que se evaluaron para obtener la lista de nominados en distintas disciplinas deportivas, como lo son: golf, carreras a campo traviesa, fútbol americano, fútbol soccer, boliche, tenis, básquetbol, fútbol de bandera, esquí, lucha olímpica, béisbol, vóleibol, natación, clavados, softbol, además de dos premios especiales, uno al ‘Coraje’ y otro ‘Sin Límites’.

La presentación estelar corrió a parte de la medallista olímpica en gimnasia, integrante del equipo conocido como “Las 7 magníficas”, Kerri Strug, participante del equipo de Estados Unidos en Atlanta 1996, quien con un salto y aterrizaje perfecto, hizo ganar la medalla de oro a su equipo en la prueba All Around femenil.

La ahora madre de familia y profesora, en su momento fue la integrante más joven de un equipo de gimnasia ya que a sus 14 años ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, para 4 años después -con 18 años de edad-, subiera al podio ayudada por su entrenador y vendada con un tobillo fracturado luego de aquel salto que le dio la vuelta al mundo.

“Tú puedes hacerlo, tú debes hacerlo, me dijo mi entrenador en Atlanta, entrené gimnasia desde los 3 años de edad, asistía a la escuela por las mañanas y el resto de la tarde me la pasaba en el gimnasio, ya tenía todo para hacer un solo salto, por eso solamente me dijo -tu puedes hacerlo- eran los puntos que faltaban para ganar la medalla de oro”, dijo Strug, que mide menos de 5 pies de estatura.

Bill Bradley, quien es el editor de la sección deportiva del RJ, manifestó que, “estamos honrando a los mejores deportistas escolares, RJ ha cubierto estas ligas por décadas, es un compromiso, si bien ahora tenemos deportes profesionales, sin embargo, no le roban espacio, ni personal encargado, en la cobertura de los juveniles.

Tenemos los recursos y nevadapreps.com, ahí mismo tenemos estadísticas y poco a poco se van definiendo los ganadores, hay escuelas de Reno, Las Vegas y otras ciudades de Nevada, además del reconocimiento a sus entrenadores, tenemos grandes figuras como Strug que son una motivación para los jóvenes”, compartió Bradley.

Marcella Brooks, de 17 años, fue reconocida con el premio especial a ‘No Límites’, ella a pesar de estar diagnosticada con diabetes desde muy temprana edad, juega fútbol soccer y es goleadora del equipo de la preparatoria Centennial con 22 anotaciones, “es un honor, representar un trabajo en equipo y un reconocimiento individual”, dijo la deportista.

El reconocimiento al ‘Coraje’, fue para el jugador de baloncesto Nick Donald, de la preparatoria Chaparral, quien tiene problemas de aprendizaje y, a pesar de eso, anotó sus primeros puntos en una duela de baloncesto durante la temporada 2017-2018, lo que le valió el gran mérito de ser reconocido, su premio fue entregado por Ricardo Laguna, ciclista profesional del circuito BMX.