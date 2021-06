Robert Lang, que ayudó a remodelar la economía del sur de Nevada, muere a los 62

El doctor Robert E. Lang se encuentra en el vestíbulo de Greenspun Hall, en el campus de la UNLV, 4505 S. Maryland Parkway, el viernes 17 de junio de 2011, en Las Vegas. Lang ocupó dos puestos como director del Brookings Mountain West y del Lincy Institute. (Craig L. Moran/Las Vegas Review-Journal) CRAIG L. MORAN/LAS VEGAS REVIEW-JOURNAL Robert E. Lang, Ph.D., stands in the foyer of Greenspun Hall, on the UNLV Campus, 4505 S. Maryland Parkway, Friday June 17, 2011, in Las Vegas. Lang holds duel positions as both Director of the Brookings Mountain West and the Lincy Institute. b/a