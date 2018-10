Rosa trae fuertes lluvias y posibilidad de inundaciones en el valle de Las Vegas

La vigilancia de inundaciones repentinas entrará en vigencia el lunes por la tarde, ya que la humedad residual de la tormenta tropical Rosa traerá lluvia y tormentas eléctricas al valle de Las Vegas.

Hay una probabilidad del 40 por ciento de lluvia el lunes, y el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias aisladas y tormentas eléctricas durante toda la tarde. La vigilancia de inundaciones repentinas durará hasta las 5 a.m. del miércoles.

Esa humedad también conducirá a temperaturas más frías: las máximas se mantendrán en los 80 toda la semana y el aire fresco se mantendrá incluso después de que la lluvia haya desaparecido, señaló el servicio meteorológico.

Rain Chances Update

Moisture from Rosa moves in

Flash Flood Watch in effect through Wednesday 5am

1-3"/hr rain possible for parts of Mohave County

Turn Around, Don't Drown

Do not attempt to cross flooded roadways!

