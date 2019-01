SafeNest, LVMPD y los Raiders se unen contra la violencia doméstica

enero 29, 2019 - 11:00 am

Los Raiders hicieron una donación de $20,000 a beneficio del Proyecto Safe 417 de SafeNest. Jueves 24 de enero de 2018 en la oficina de SafeNest. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Legisladores de Nevada expresaron su apoyo al Proyecto Safe 417 de SafeNest. Jueves 24 de enero de 2018 en la oficina de SafeNest. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Representantes del Ayuntamiento de Las Vegas estuvieron presentes en el evento de SafeNest y reconocieron el trabajo de los voluntarios y oficiales de la policía. Jueves 24 de enero de 2018 en la oficina de SafeNest. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

La agencia sin fines de lucro dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica, SafeNest, se unió al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD, por sus siglas en inglés) para anunciar que las llamadas relacionadas a casos de violencia doméstica y homicidios han disminuido desde la implementación del Proyecto Safe 417 (PS 417), el cual fue instaurado en diciembre de 2017.

Adicionalmente, el equipo de la NFL Raiders –próximos a mudarse a Las Vegas- hizo público su apoyo a esta causa y realizó una donación de $20,000 para los planes de expansión del Proyecto Safe 417. El nombre de este programa es debido al código de LVMPD para llamar atender casos de violencia doméstica, fue diseñado para cerrar la brecha de tiempo entre la llamada que reciben las autoridades y el momento en que una víctima sobreviviente comienza a tener una crisis.

“Necesitamos mucho apoyo porque es difícil hacer este trabajo, los voluntarios vamos con las víctimas a dar información de los recursos que tenemos para ellos y que decidan si quieren quedarse con su familia -si hay abuso o no- o salirse de esa relación”, dijo Xóchitl Pérez, integrante de SafeNest.

En entrevista con este medio de comunicación, Pérez expresó tener fe en que la comunidad quiere hacer un cambio para detener los casos de violencia doméstica, ya que en el Sur de Nevada es un tema recurrente y lamentablemente común entre la población hispana.

“A veces cuando voy a una situación de una persona hispana, me doy cuenta que en su cultura dicen ‘me casé y necesito estar con mi pareja hasta el fin’. Cuando él o ella controlan el dinero o están diciendo malas palabras, es una señal. Amor no es daño, no te pueden insultar”, aseveró Pérez.

De acuerdo con información proporcionada durante el evento realizado el jueves 24 de enero, al recibir una llamada para solicitar ayuda, LVMPD alerta a la línea directa de crisis 24/7 de SafeNest para implementar el PS 417. De esta manera se puede dar apoyo a las víctimas, ya que los voluntarios que trabajan en parejas son capacitados por SafeNest y auxiliados por oficiales en escena.

“Cuando hay niños, a veces la pareja es el único (a) que gana dinero, se preguntan cómo pueden salir de eso si no tienen dinero para los gastos. Es una misión difícil, a veces no quieren tomar ese paso porque tienen miedo o no tienen fe de sí mismo”, agregó Pérez.

El caso de cada víctima puede ser diferente, por tal motivo, Pérez recomienda llamar a la línea directa de SafeNest para solicitar ayuda, ya que llamar a la policía en ocasiones puede ser un factor que enoje aún más al agresor.

“A veces ese no es el plan (llamar a la policía), él o ella necesita saber qué es mejor en su situación, porque llamar a la policía puede hacer que el abusador sea más agresivo. Él o ella necesitan tener un plan para saber cómo sentirse seguro, a veces el abusador dice que si ‘si llamas a la policía te voy a matar’, en ocasiones sí pasa. La víctima tiene que ver lo que es mejor para su vida”, mencionó Pérez.

Hasta la fecha, los defensores voluntarios de crisis de SafeNest han respondido a 327 llamadas de PS 417 y han proporcionado 615 horas de atención directa al cliente.

La línea directa 24/7 de SafeNest es: (702) 646-4981, también cuentan con servicio en español. Para más información visite: www.safenest.org

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.