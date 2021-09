Sale premio mayor de $655 mil en las tragamonedas de un casino fuera del Strip

Bruce, un visitante de San Diego, ganó un premio mayor progresivo de 665,106 dólares con una apuesta de 3.75 dólares el viernes 24 de septiembre de 2021 en The Orleans de Las Vegas. (Boyd Gaming)

Una máquina tragamonedas de Buffalo Grand volvió a repartir ganancias.

Bruce, un visitante de San Diego, ganó un premio mayor progresivo de $665,106 con una apuesta de $3.75 el viernes por la noche en The Orleans, según un portavoz de Boyd Gaming.

Es el segundo gran premio mayor de Buffalo Grand que se gana en un establecimiento de Boyd en menos de un mes. El 10 de septiembre, un nativo de Las Vegas ganó un premio mayor progresivo de $1,024,065 en el Cannery.

Ganadores por todo el Valle de Las Vegas

Aliante

Premio mayor de Lightning Link por $41,104.59.

Casino Royale

Premio mayor de la Wicked Wheel para $10,370.77.

Now, that's a Wicked win! 🎉 🙌 A $10,370.77 win! WOOHOO 🎉 🤑 💸 pic.twitter.com/bg6PLRgeMJ — Casino Royale Hotel (@CasinoRoyaleVIP) September 27, 2021

Flamingo

Un jugador de Mississippi Stud ganó $90,285 tras conseguir una escalera real.

Big $90,285 win over the weekend from another fab @Caesars_Rewards guest playing Mississippi Stud! 💖 Gambling Problem? Call 800-522-4700 pic.twitter.com/JuuYEZyTRn — Flamingo Las Vegas (@FlamingoVegas) September 27, 2021

Green Valley Ranch

Un hit de escalera real secuencial para $35,104.

When a $1.25 bet turns into a $35,104 win 🤯 Congrats to this lucky guest! pic.twitter.com/3nzCwgaCvF — Green Valley Ranch (@GVRcasino) September 27, 2021

Plaza

Agnes ganó $10,000 en una máquina de video keno.

Sam’s Town

Cherri ganó un mega premio mayor progresivo de $10,197.15 en Cash Falls.

Cherri had a ball playing this Cash Falls game, hitting the mega progressive jackpot for $10,197.15! pic.twitter.com/6zjxIDjbPC — Sam's Town Las Vegas (@samstownlv) September 27, 2021

Suncoast

Una máquina de video keno de siete puntos dio $28,000.

Where are our Keno fans at!? Check out this incredible $28,000 win! pic.twitter.com/OtVa1FX1OB — Suncoast Casino (@suncoastcasino) September 27, 2021

Treasure Island

Agustín D. celebra su premio mayor de $14,404.46.