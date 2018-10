“Vida y esperanza”; Samantha y su vida con Lupus

Familias y pacientes de Lupus asisten a la caminata “Vida y Esperanza” que se realiza hace 8 años. Sábado 6 de octubre del 2018. Preparatoria Palo Verde. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

9 de cada 10 personas con Lupus son mujeres. Sábado 6 de octubre del 2018. Preparatoria Palo Verde. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Samantha Wayne se es paciente de Lupus y es instructora deportiva para personas con la enfermedad. Sábado 6 de octubre del 2018. Preparatoria Palo Verde. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La joven de 24 años de edad Samantha Wayne, vive con la enfermedad de Lupus desde hace 10 años, cuando fue diagnosticada y lejos de darse por vencida, se dedica a difundir información sobre este padecimiento. Desde hace ocho años organiza -con la ayuda de su madre-, la caminata “Vida y Esperanza con Lupus”, en la preparatoria Palo Verde, donde estudió.

Samantha, acepta su condición y ha hecho un estilo de vida con la enfermedad, ya que a los 14 años cuando se enteró, uno de los primeros cambios que los doctores le pidieron fue “dejar el baloncesto” a pesar de que quería ser profesional en ese deporte, tenía que encontrar la manera de seguir su sueño.

La joven luego de terminar sus estudios de preparatoria se graduó como Instructora Personal de ejercicio, y cuenta con un grupo dedicado a pacientes de Lupus, “Vida y Esperanza Fitness” en que da rutinas dependiendo de la resistencia de la persona, de bajo impacto hasta tres veces por semana, con un costo simbólico de 10 dólares por clase.

Tiene un canal en YouTube.com desde hace ocho años, (mismo tiempo de las caminatas), en el que ha hecho pública su vida y como es el día a día con la enfermedad, desde la dieta, hábitos diarios, información de recientes descubrimientos médicos. Su canal cuenta con casi 10 mil seguidores en su mayoría pacientes, desde Sudáfrica a Brasil le hacen preguntas sobre su vida.

“Por lo menos no tienes cáncer” es uno de los comentarios que mayormente escucha la joven, “ni se nota que tienes nada” es otro más que compartió en un breve discurso antes de comenzar la caminata, “las personas que me dicen eso realmente me lastima, ellos no van a revisar a las 12 de la noche si sigo respirando, como mi madre siempre lo hace”, dijo Samantha.

La Fundación de Lupus de América, publicó que anualmente son 16 mil nuevos casos de esta enfermedad en Estados Unidos, nueve de cada 10 son mujeres, explican que no es hereditaria, no se contagia, ni tiene que ver con una transmisión de índole sexual, es una enfermedad crónica y autoinmune, en la que los anticuerpos atacan al tejido saludable.

“Cada paciente de Lupus es como una mariposa, todos son distintos”, considera Samantha. Hay días que disminuyen los síntomas y puede ser una temporada de bienestar, sin embargo, la enfermedad sigue presente. Ataca la piel, riñones, las articulaciones, incluye pérdida de cabello, debilidad muscular, fatiga, anemia, dificultad para respirar, entre otros. Su madre Anne Wayne compartió, “no hay mucha información sobre la enfermedad, grupos de apoyo sobre todo para jóvenes o niños como fue el caso de mi hija, por eso ella comenzó a hacer la caminata y las redes sociales para difundir sobre este tema”.

El propósito de las caminatas es ese mismo, “es para la comunidad con Lupus, a veces te sientes el único y te preguntas ¿Por qué yo?, aquí vas a conocer más personas, escuchar cómo es su diario vivir y en que forma la enfermedad se les manifiesta”.

Es necesario mencionar que lo recaudado en el evento mediante la venta de pan de dulce, camisetas y cooperaciones voluntarias fue donado a la organización nacional Alianza por Lupus.

Más información en:

www.youtube.com/livehopelupus