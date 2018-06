Santa, lucha por los suyos

En amazon.com usted puede encontrar el libro titulado “Sitting at eye level” que se traduce al castellano como “Sentada al nivel de los ojos”, que se publicó en su versión digital y papel el sábado 23 de junio, el nombre de la escritora es Santa Pérez, de 55 años de edad, originaria de Los Ángeles, California y se destaca que la autora tiene parálisis cerebral.

Santa Pérez, es defensora de personas con discapacidades mentales y motoras. Jueves 21 de marzo de 2018. Arizona Charlie’s Decatur. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Santa confesó que su mayor proeza es ser madre. Jueves 21 de marzo de 2018. Arizona Charlie’s Decatur. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Santa es residente de Las Vegas, tiene la licenciatura en psicología por parte de Cal State Northridge, completó el programa para trabajar en política por parte de la Universidad de Nevada Reno (UNR), fue miembro de Voluntarios en Servicios a América (Americorps) y es fundadora de People First of Nevada, además de ser conferencista y madre.

En un salón de reuniones del hotel & casino Arizona Charlie’s, ubicado sobre la avenida Decatur, Santa brindó una conferencia el jueves 21, convocada por el Concilio del Gobernador de Nevada en Discapacidades de Desarrollo (NGCDD, por sus siglas en inglés), del cual ella labora como defensora de personas con distintas discapacidades mentales y motoras, como ella misma las padece.

En una silla de ruedas, adaptada con una computadora y bocinas, Santa, quien no controla sus manos y tampoco puede pronunciar palabras, empuja una palanca que hace avanzar las ruedas de su silla automáticamente y, por medio de un programa computacional que descifra lo que quiere decir, es como las bocinas reproducen sus palabras.

Con reservas de la comparación, es un sistema como el que utilizaba el reconocido científico Stephen Hawking para hablar.

El público que atendió la conferencia, en su mayoría eran familias en la que alguno de sus integrantes tiene alguna discapacidad, y que buscan espacios en obtener un empleo digno, estudiar y ser parte de la comunidad.

“No podemos estar trabajando en bodegas con programas para discapacitados, debemos de integrarnos a los empleos con nuestras distintas capacidades que pueden especializarse para poder desempeñar un trabajo, no podemos formar un sindicato porque pertenecemos a programas, no a las compañías”, explicó Santa.

Esta mujer considera que la defensa de las personas con discapacidades es de suma importancia, pero solamente alguien relacionado directamente o que la padece puede conocer realmente las necesidades, como romper las barreras de los empleos, transporte público adaptado, apoyo comunitario, cuidado de salud, obtención de un hogar y recreación.

Estas necesidades no solamente se quedan en peticiones, ya que Santa forma parte del Comité de Presupuesto y Comité de Ejecución del NGCDD, que reporta directamente para el Gobernador del Estado de Nevada e inclusive trabajan en las oficinas de gobierno en Carson City.

A pesar de que estos retos le requieren un arduo trabajo, el ser madre es parte del tema de su conferencia, “soy una mujer y por lo tanto tengo el derecho de ser madre, para alguien normal no es fácil, lo mismo para mí, no es fácil, tengo un equipo de amigos que me ayudan a criar a Noah, esa es mi mayor proeza”, dijo Santa.

www.nevadadcouncil.org

sperez9501@aol.com