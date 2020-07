SBA acepta nuevas solicitudes de préstamos para negocios

Los pequeños negocios de Nevada pueden beneficiarse de los préstamos que otorga el SBA. Jueves 16 de junio de 2020 en una zona comercial ubicada entre Decatur Boulevard y Desert Inn Road, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los pequeños negocios de Nevada pueden beneficiarse de los préstamos que otorga el SBA. Jueves 16 de junio de 2020 en una zona comercial ubicada entre Decatur Boulevard y Desert Inn Road, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Los pequeños negocios de Nevada pueden beneficiarse de los préstamos que otorga el SBA. Jueves 16 de junio de 2020 en una zona comercial ubicada entre Decatur Boulevard y Desert Inn Road, en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Las empresas de todo Estados Unidos se enfrentaron a una interrupción económica sin precedentes debido a los cierres de establecimientos causados por la pandemia del COVID-19. Como una manera de apoyar a los microempresarios, el Gobierno Federal, a través de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés), recientemente anunció que está aceptando nuevas solicitudes para préstamos de desastre por daños económicos.

“Antes de la pandemia, muchos de nuestros pequeños negocios no estaban listos para manejar las partes financieras. Todavía hay muchos que no saben cómo lidiar con reportes de empleados, ganancias y pérdidas, o tener un crédito listo para pedir un préstamo cuando se ofrezca. Desde que se cerró todo, muchos negocios no pudieron mantenerse al no tener ventas en dos o tres meses”, comentó la asesora de negocios del Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de Nevada (SBDC, por sus siglas en inglés), Anabel Navarro.

La asesora explicó que las nuevas solicitudes de préstamos volvieron a ser aceptadas desde el 15 de junio pasado. En marzo, cuando comenzaron los cierres de establecimientos no esenciales, SBA recibió una alta cantidad de solicitudes sin tener el personal necesario para poder solventarlas todas, además de que muchos negocios no cumplían con algún requisito.

“Se volvió a abrir porque muchos negocios se quedaron fuera, a muchos no se les dio el préstamo porque no llenaron los requisitos o no tenían bien establecido su puntaje de crédito. Ahora, la gente puede volver a tener la oportunidad de solicitar o de enviar una reconsideración para que se les vuelva a revisar la solicitud… Muchas veces solamente nos dedicamos a vender, pero no nos dedicamos a planear”, dijo Navarro y recomendó a los microempresarios estar preparados con un ahorro económico para poder subsistir por lo menos durante seis meses ante una eventualidad como la que aún se está viviendo.

“El préstamo es con un interés del 3.75 por ciento, el primer pago se puede diferir hasta 12 meses. Si tomamos una cantidad dividida en 30 años, entonces los pagos son muy pequeños. Pero aunque comience a pagar en 2021, los intereses se empiezan a acumular desde la fecha en que recibió el préstamo”, acotó Navarro.

Tal como lo mencionó la asesora, los préstamos de SBA pueden ser a 30 años para pagar y con un bajo interés, adicionalmente los solicitantes pueden recibir una subvención de $1,000 por empleado, con un límite de $10,000. Para las nuevas solicitudes se han hecho algunos cambios a los requisitos, por ejemplo, se bajó el criterio de puntaje de crédito para ser elegible.

“Casi todos los negocios califican por el número de empleados, para ser considerados deben tener menos de 500 empleados. Entonces esto es muy abierto porque casi ninguna compañía en Las Vegas tiene más de 500 empleados, estamos hablando de los pequeños negocios. También lo pueden solicitar las organizaciones sin fines de lucro”, mencionó Navarro y agregó que para recibir este préstamo es necesario tener un número de Seguro Social, además de que hay ciertas restricciones para negocios dedicados a la venta de productos de cannabis y juegos/apuestas, ya que estos se rigen bajo otros criterios.

Anabel Navarro brinda asistencia en español para los pequeños negocios del sur de Nevada, los interesados pueden agendar una cita mediante el sitio web:

www.nevadasbdc.org

Para más información sobre recursos federales, visite:

www.sba.gov

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.