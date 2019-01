Se acerca el juicio de ex oficial de policía de Henderson por violencia doméstica y abuso

Un ex oficial del Departamento de Policía de Henderson arrestado en diciembre por cargos de violencia doméstica irá a juicio este mes en un caso de agresión sexual derivado de cargos en 2017, según documentos judiciales.

enero 10, 2019 - 10:45 am

Michael Ray Stevens (Departamento de Policía de Henderson)

Michael Ray Stevens, de 43 años, fue arrestado el 21 de diciembre después de que su novia le reportara a la policía de Henderson que Stevens la puso bajo una llave de estrangulamiento, la abofeteó varias veces y le impidió salir de la habitación, según su informe de arresto. La policía fue convocada después de que la mujer contara a dos de sus amigas lo que había sucedido, según el informe.

El abogado de Stevens, Nicholas Wooldridge, afirmó que presentó una declaración jurada ante el tribunal que mostraba que la mujer se había retractado de sus declaraciones a la policía, pero se negó a presentarla después de varias solicitudes este mes.

El Tribunal de Justicia de Henderson informó el martes que una copia del documento no estaba disponible y que tenía que ser divulgada por el abogado.

En el informe del arresto, el oficial notó hematomas en el cuello y el pecho de la mujer, así como una “laceración o abrasión” en el puente de la nariz. Las lesiones fueron “consistentes con su cuenta” de lo que sucedió, según el informe.

La mujer también le notificó a la policía que Stevens estaba “al borde” porque estaba en libertad bajo fianza por un cargo de agresión sexual. En noviembre de 2017, Stevens fue acusado de agresión sexual, según los registros judiciales de Henderson. Wooldridge dijo que los casos de violencia doméstica y agresión sexual no están relacionados.

En una audiencia preliminar de marzo de 2018 en el Tribunal de Distrito, la mujer en el caso de agresión sexual declaró que Stevens, a quien conocía, la agredió en Henderson en julio de 2014, cuando tenía 17 años.

Wooldridge también representó a Stevens en la audiencia preliminar, argumentando que Stevens tuvo relaciones sexuales consensuales con ella.

“Me sorprende que haya llegado tan lejos como está”, expresó Wooldridge sobre el caso, y agregó que faltaba evidencia para procesar el caso.

En la misma audiencia, la mujer comentó que no estuvo de acuerdo con el sexo. Ella no “peleó, ni pataleó ni gritó”, aseguró, porque él era un oficial de policía y no sabía qué procedería durante el presunto asalto.

“En mi opinión, él es un oficial de policía, y estoy en una ubicación que ahora conozco”, declaró ella, antes de agregar que se “sentía indefensa”.

Stevens se declaró inocente de los cargos de agresión sexual. Su juicio está programado para el 22 de enero en el Tribunal de Distrito.

Los intentos de contactar a otros mencionados en los documentos judiciales relacionados con el caso de agresión sexual no tuvieron éxito.

Stevens fue arrestado en 2010 y acusado de solicitar una prostituta mientras trabajaba en el Departamento de Policía, según informó el Las Vegas Review-Journal. El resultado de ese caso no estaba claro el miércoles.

Stevens fue liberado de la cárcel en diciembre y permanece en arresto domiciliario luego de pagar una fianza de $40 mil en el caso de violencia doméstica, en el que enfrenta dos cargos de agresión doméstica por estrangulamiento y dos delitos menores de agresión doméstica, según los registros judiciales de Henderson.

Una audiencia preliminar en ese caso está programada para el jueves.