Se anima al público a nominar a un maestro del CCSD para “Heart of Education Award”

En un esfuerzo continuo por promover el reclutamiento y la retención de maestros excepcionales de escuelas públicas, The Smith Center for the Performing Arts y The Rogers Foundation han anunciado que ya están abiertas las nominaciones para los premios “Heart of Education” de la sexta edición anual, en honor a los educadores sobresalientes de las escuelas del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés). Se alienta a los miembros de la comunidad a nominar maestros hasta el 15 de enero de 2021.

En esta foto de archivo, la voz de los Golden Knights de Las Vegas, Mark Shunock, anima a la audiencia durante los Premios Heart of Education para maestros del Condado Clark en el Smith Center for the Performing Arts en Las Vegas, el viernes 26 de abril de 2019. [Foto Brett Le Blanc / Las Vegas Review-Journal]

Cualquiera puede nominar a un maestro del CCSD, por medio del sitio web: TheHeartofEducation.org

Los 20 mejores maestros recibirán cada uno un premio en efectivo de $5,000, más una donación de $1,000 para el programa escolar de su elección.

“Solo toma cinco minutos nominar a un maestro, y esos cinco minutos podrían cambiar la vida del maestro”, dijo Myron Martin, director ejecutivo y presidente de The Smith Center.

Los premios de este año serán una oportunidad única para reconocer las formas extraordinarias en las que los maestros del CCSD han ido más allá en un entorno escolar virtual.

“Siempre hemos sabido que nuestros profesores son superhéroes”, comentó Martin. “Ahora que el aprendizaje en línea requiere una preparación y un esfuerzo mental aún mayores, nuestros maestros tienen que ser más perseverantes, innovadores e imaginativos que nunca”.

Todas las presentaciones serán revisadas por un grupo de líderes comunitarios y expertos en educación.

“Los premios ‘Heart of Education’ de este año son más atractivos que nunca. El reconocimiento representa una manera asombrosa de agradecer a los maestros que han ido a pasos agigantados más allá de su descripción de trabajo habitual para enfrentar los muchos desafíos del aprendizaje a distancia durante la pandemia”, dijo Beverly Rogers, presidente de The Rogers Foundation.

Más de 800 maestros fueron nominados para el quinto premio anual en mayo de este año. Desde que comenzó este programa, un total de 100 maestros han recibido el reconocimiento.

Las Vegas Review-Journal es un patrocinador. Los premios “Heart of Education” agradecen las oportunidades de patrocinio para involucrar aún más la transformación positiva en todo el CCSD. Para brindar su apoyo, comuníquese con Suzanne Chabre al 702-403-6930 o en Schabre@TheSmithCenter.com

Para obtener más información sobre “Heart of Education Awards”, visite: www.TheHeartofEducation.org