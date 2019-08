Se buscan dos hombres sospechosos de violento robo en el centro de Las Vegas

La policía de Las Vegas necesita ayuda para identificar a dos hombres involucrados en un robo violento la semana pasada en un estacionamiento del centro.

El Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) publicó imágenes de vigilancia del 10 de agosto que mostraban a dos hombres golpeando y robando a otro hombre en el estacionamiento de El Cortez, ubicado en 707 E. Ogden Ave. Los registros muestran que el robo se reportó poco antes de las 5 a.m.

Our Downtown Area Command Detectives need your help identifing these violent #robbery suspects.

Call @LVMPDDTAC at 702-828-1537 w/info, or to remain anonymous call @CrimeStoppersNV at 702-385-5555.

Ref LLV190800046233. #wanted pic.twitter.com/WwIhR5eAQ7

— LVMPD (@LVMPD) August 18, 2019