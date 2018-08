Ante el comportamiento irresponsable de Trump, los subordinados de Manafort se convierten en un modelo a seguir

El presidente Donald Trump, en el centro, está flanqueado por el miembro de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman, izquierda, y el entonces designado secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, durante una reunión en la Casa Blanca el 1 de febrero de 2017. Manigault Newman, despedido en diciembre, lanzó un nuevo libro "Unhinged", sobre su tiempo en la Casa Blanca. (Evan Vucci / AP, archivo)

WASHINGTON – Rick Gates es para -el asesor político- Paul Manafort, lo que Omarosa Manigault Newman es para el presidente Donald Trump.

Gates (de 46 años de edad) es la ex mano derecha de Manafort, quien, a cambio de una sentencia menor, testificó contra su ex jefe durante el primer juicio, resultado de la investigación que el abogado especial Robert Mueller realizó sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Las deliberaciones del jurado comenzaron el jueves 23 por la mañana.

Los múltiples cargos sobre impuestos y de fraude bancario que enfrenta Manafort no tienen nada que ver con su corta permanencia como presidente de la campaña de Trump. Tampoco tienen nada que ver con el trabajo de Gates en la campaña de Trump que continuó después de la partida de Manafort.

Se refieren a los intentos de Manafort de ocultar el “tsunami” de dinero en efectivo que hizo al asesorar al presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, hasta 2014 para evitar el pago de impuestos y sus esfuerzos para conseguir préstamos millonarios en 2015 y 2016, cuando el dinero de Ucrania comenzó a escasear.

Gates testificó sobre su papel en la dirección y posterior paradero de dinero en 31 cuentas bancarias en el extranjero, las directivas de Manafort para ocultar los ingresos para evitar el pago de impuestos, así como la búsqueda de préstamos millonarios por parte de Manafort cuando el dinero extranjero dejó de fluir.

El fiscal federal Greg Andres resumió así el caso contra el funcionario político de 69 años: “El Sr. Manafort mintió para mantener más dinero cuando lo tenía, y mintió para obtener más dinero cuando no lo hizo”.

Manigault Newman, en efecto, es la ex concursante en el reality show de Trump “The Apprentice”, cuyo primer nombre, Omarosa, se convirtió en una palabra familiar antes de que Trump la contratara para un puesto de alto nivel en la Casa Blanca.

El jefe de personal John Kelly despidió a Manigault Newman en diciembre del “Situation Room” de la Casa Blanca, un despido que grabó secretamente y transmitió el pasado fin de semana para dar inicio a su libro “Unhinged”, que retrata al presidente como racista y confundido.

Trump respondió con múltiples tweets en los que calificó a Manigault Newman de “viciosa, pero no inteligente”, “loco” y “perro”. Una vez más, la falta de autocontrol de Trump en las redes sociales impulsó el perfil de una lista “C” crítico.

La rabieta de Trump en Twitter también sirvió para recordarles a los votantes que puso a su protegido por única vez en la nómina de la gente.

Asimismo, cuando los abogados defensores de Manafort reprendieron a Gates como la forma más baja de mentiroso, muchos observadores no pudieron evitar sospechar que Manafort le encomendó a Gates que manejara los delicados documentos financieros, precisamente porque el consejero político -de gran gasto- esperaba que su mano derecha lo ayudara a evadir los impuestos y obtener la aprobación de préstamos que, de otro modo, los bancos podrían negar.

Hay empresarios honestos que han contratado empleados inescrupulosos que los traicionaron de maneras inesperadas. Quizás los miembros del jurado decidan que Paul Manafort es una de esas personas.

Desafortunadamente para Manafort y Trump, sin embargo, las elecciones de su personal, que salieron mal no parecen haber sido tramados.

El abogado personal de muchos años del presidente, Michael Cohen, también un blanco de la investigación de Mueller, grabó secretamente una conversación en 2016 durante la cual Trump y él discutieron sobre pagarle a una modelo de Playboy que dijo que tuvo una aventura con el entonces nominado republicano. Trump luego se quejó en Twitter de que era “inconcebible que un abogado grabara a un cliente”.

En mayo de 2017, Trump mismo insinuó que pudo haber grabado en cinta de audio secretamente conversaciones con James Comey, a quien acababa de despedir como jefe del FBI.

Y Trump contrató a Manafort, cuyos abogados están tan profundamente decepcionados con la ética de Rick Gates.

Después de un tiempo, los observadores no pueden dejar de notar que al mirar la Casa Blanca o el juicio de Manafort, la persona que apunta con el dedo a los demás no debería haberse sorprendido por el comportamiento obstinado de los subordinados. No es un accidente Es un patrón de conducta.

“Este es solo otro ejemplo de que el respeto tradicional por las reglas que solían gobernar en la Casa Blanca ya no existe. No es sorprendente observar que, como muchas otras cosas en esta administración, esto es algo inaudito”.

-Ex Jefe de Gabinete de la Casa Blanca de Clinton Leon Panetta para POLITICO