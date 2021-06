Se emite aviso de calor excesivo para Las Vegas

Se pronostica un calor excesivo en toda la región de Las Vegas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

A partir de las 11 de la mañana del miércoles, se esperan temperaturas de entre 104 y 111 grados en toda la zona, con máximas de hasta 118º en Death Valley National Park.

⚠️ An Excessive Heat WARNING is now in effect from 11 am Wednesday through 9 pm Friday. Stay hydrated, limit outdoor exposure, and be mindful of the first signs of heat related illness! ⚠️#VegasWeather #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/10TMY85M4N

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) May 31, 2021