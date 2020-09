Se espera que Las Vegas rompa el récord de no tener lluvia después de un verano seco

La última vez que Las Vegas vio una lluvia mensurable, era primavera y los residentes del valle probablemente asumieron que terminarían de trabajar desde casa en cualquier momento.

El 20 de abril, hace 149 días, la temperatura alcanzó los 79 grados después de una fría mañana de 59 grados, y el Aeropuerto Internacional McCarran reportó 0.2 pulgadas de lluvia.

Have a guess on what date #LasVegas will see it's next measurable rain? Based on more than 80 years of data, we are rapidly closing in on the all time record. #nvwx pic.twitter.com/jI7pHsCP51

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) September 16, 2020