Se espera temperatura máxima de 114º el lunes y martes en Las Vegas

Karla Lippard se refresca con su perro, Benson, en Sunset Park el viernes, 14 de agosto de 2020 en Las Vegas. El lunes, 17 de agosto de 2020 se espera que la temperatura máxima llegue a 114º, según el Servicio Meteorológico Nacional. El récord de la fecha es 111º, establecido en 1939. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Se espera que los días más calurosos de una ola de calor prolongada eleven la temperatura a 114 grados el lunes y el martes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El récord de Las Vegas para el 17 de agosto es de 111º, establecido en 1939.

🥵 Another day of EXCESSIVE Heat! Long duration heat spells like this one can be extremely dangerous, be sure to limit your outdoor exposure and stay hydrated! #nvwx #azwx #cawx🥵 pic.twitter.com/qsGFyxM892 — NWS Las Vegas (@NWSVegas) August 17, 2020

“Es un golpe de suerte vencer eso hoy”, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico, Chris Outler. “El lunes y el martes serán los días más cálidos del año, pero las temperaturas no bajarán mucho en toda la semana”.

Oficialmente, una alerta de calor excesivo para la región expira a las 10 p.m. del miércoles, pero las temperaturas de 105 a 110º persistirán durante el fin de semana y probablemente más tiempo, señaló Outler.

La temperatura máxima oficial del domingo fue de 113º, igualando la marca establecida en 1939.

91º a las 4:20 a.m.

Durante la noche, el Aeropuerto Internacional McCarran tuvo una lectura de 91º a las 4:20 a.m., proporcionando un cálido comienzo para el lunes. A las 9 a.m., la temperatura había subido a 98 después de tocar fondo a 89º justo antes de las 6 a.m.

WMO will verify the temperature of 130°F (54.4C) reported at Death Valley, California, on Sunday. This would be the hottest global temperature officially recorded since 1931. pic.twitter.com/AOaWHKWVKJ — World Meteorological Organization (@WMO) August 17, 2020

Días más calientes del Valle de la Muerte en 107 años

Un domingo a las 3:41 p.m. con una temperatura de 130 grados en Furnace Creek en el Parque Nacional del Valle de la Muerte puede haber sido la lectura más caliente del planeta desde julio de 1913. La lectura tendrá que ser verificada por un Comité de Extremos Climáticos de la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas.

De acuerdo con la organización, el guardián y verificador oficial de los extremos climáticos globales, la temperatura del aire más alta registrada en cualquier parte del mundo es de 134 grados en Greenland Ranch de Death Valley el 10 de julio de 1913.

Cambio en el patrón

El alivio podría estar a una semana de distancia.

“A principios de la semana que viene podríamos tener mejores empujes de humedad en el área”, señaló Outler. “Es un cambio de patrón prometedor”.