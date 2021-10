Se esperan vientos fuertes y lluvias el lunes en Las Vegas

Se pronostican vientos de hasta 55 mph y una fuerte posibilidad de lluvia para el Valle de Las Vegas el lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Una alerta de viento está en efecto desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m. del lunes. Los vientos del sur al sudoeste de 25 a 35 mph podrían alcanzar las 55 mph. El área cubierta incluye el este del Condado Clark, el Condado San Bernardino en California y el Condado Mohave en Arizona.

“Los vientos dificultarán la conducción de motocicletas, camiones grandes, remolques y caravanas debido a los peligrosos vientos cruzados en las carreteras de la zona”, señala el aviso. “Puede que se arranquen ramas de árboles y que haya cortes de electricidad”.

El Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Condado Clark emitió un aviso de polvo para el lunes. El aviso advierte a los residentes y a las obras de construcción locales de la posibilidad de polvo debido a los fuertes vientos en la zona. Las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, los adultos mayores y los niños deben permanecer en interiores lo más posible, ya que podrían estar en mayor riesgo de inhalar partículas contaminadas del aire.

Winds have already begun to increase out in the Sierra Nevada and some high terrain areas of Clark County. So we have pushed the Wind Advisory for those areas up to begin now.

Las Vegas's advisory will still begin tomorrow by 10AM. #vegasweather #nvwx #cawx https://t.co/BqNbz4HYJ9

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 25, 2021