Se está “volviendo loco” el desarrollo del área de West Henderson

Tierras menos desarrolladas a lo largo de St. Rose Parkway y algunas en construcción el miércoles, 16 de octubre de 2019 en Las Vegas.(L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La subdivisión Rose Ridge de Lennar en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Construcción del proyecto de almacén de Matter Real Estate Group en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Construcción de las instalaciones de práctica de los Raiders en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Una oficina portátil en las instalaciones de práctica de los Raiders en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Construcción de las instalaciones de práctica de los Raiders en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Construcción en el centro comercial St. Rose Square en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Construcción en el centro comercial St. Rose Square en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Construcción en el centro comercial St. Rose Square en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Construcción en el centro comercial St. Rose Square en Henderson, miércoles 21 de agosto de 2019. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal) @Erik_Verduzco

Martin Egbert, socio gerente de Nevada West Development, habla durante un recorrido por el complejo de apartamentos Empire el viernes, 15 de agosto de 2019 en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El complejo de apartamentos Empire se ve el viernes, 15 de agosto de 2019 en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El complejo de apartamentos Empire se ve el viernes, 15 de agosto de 2019 en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

El complejo de apartamentos Empire se ve el viernes, 15 de agosto de 2019 en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Cuando Charles Bombard construyó su casa cerca del Aeropuerto Ejecutivo de Henderson hace más de 20 años, estaba prácticamente en medio de la nada, rodeado de desierto y algunos caminos de tierra.

Todavía hay un montón de terreno vacante cerca de su extensión de dos acres, pero ahora los desarrolladores están llevando a cabo docenas de proyectos en el área.

“Se está volviendo loco ahora mismo, para ser honesto contigo”, dijo Bombard.

Ubicado en el extremo sur del Valle de Las Vegas, el área oeste de Henderson está lista para ser cubierta con sitios de construcción. Los desarrolladores están construyendo y han terminado construcciones en los últimos años o han elaborado planes para un total de al menos 36 proyectos, cubriendo más de mil acres y presentando cerca de seis mil 900 hogares, encontró el Las Vegas Review-Journal.

Los grandes proyectos incluyen un centro de distribución de Amazon de más de 600 mil pies cuadrados, el nuevo centro de práctica y sede de los Raiders, un desarrollo planificado de 103 acres de uso mixto, una plaza comercial de 54 acres con un Costco y la planta de fabricación propuesta de 327.4 millones de dólares del fabricante de herramientas Haas Automation.

En total, las docenas de proyectos inyectarán cientos de millones de dólares a un área que alguna vez estuvo dormida y que se suponía que crecería antes de que la economía se desplomara.

Por supuesto, el hecho de que algo esté planeado no significa que se construirá. El sur de Nevada tiene una larga historia de inversores inmobiliarios que presentan grandes ideas y nunca las completan. Pero la acumulación ha convertido al oeste de Henderson en un lugar candente para nuevos apartamentos, viviendas, almacenes, centros comerciales y otros proyectos.

Alrededor de 12 mil 600 personas vivían en el oeste de Henderson a principios de 2019, aunque se espera que en los próximos 30 años, la población alcance los 63 mil según la vocera de la ciudad, Kathleen Richards.

El propietario de Spacefinders Realty, Eliot Alper, cuya oficina está al lado del aeropuerto de Henderson, ve la construcción todos los días. Se ocupa del aumento del tráfico de camiones y otros vehículos, calificándolo de una “mezcla horrible”.

Tampoco esperaba que las cosas se desarrollaran tan rápido.

“Esto me ha sorprendido de que de repente haya crecido tan rápido”, indicó.

“Un poco pasado por alto”

Los más de 30 proyectos se encuentran en o cerca de un área rodeada por St. Rose Parkway hacia el norte, Volunteer Boulevard hacia el sur, Las Vegas Boulevard hacia el oeste y Seven Hills Drive hacia el este. Casi todos están en Henderson, con algunos en el Condado de Clark no incorporado.

“Es alucinante que todas las estrellas se hayan alineado al mismo tiempo”, expresó el fundador de American West Homes, Larry Canarelli, propietario de terrenos cercanos en Las Vegas Boulevard y quien está desarrollando un proyecto en el oeste de Henderson.

Las instalaciones de fútbol de los Raiders, en construcción en Executive Airport Drive, cerca de St. Rose, han puesto el foco de atención en el oeste de Henderson. Pero los desarrolladores dieron respuestas mixtas sobre si su llegada ha estimulado otros proyectos. Ofrecieron muchas razones para la actividad, incluida la proximidad del área a la Interestatal 15, el Strip, el Aeropuerto Internacional McCarran y comunidades como Inspirada.

El área también está más cerca del sur de California que los almacenes de North Las Vegas. Algunos profesionales de bienes raíces mencionaron que eso mejora las probabilidades de que los camioneros entrantes puedan dejar sus productos y regresar antes de que tengan que descansar.

Además, su infraestructura se está expandiendo y, a medida que otras partes del valle se construyen y se congestionan más, el oeste de Henderson todavía cuenta con tierras, algo que cualquier desarrollador necesita.

“Esa es la zona más candente de la ciudad en este momento”, dijo el gerente de desarrollo económico de Henderson, Ken Chapa.

El área no estaba completamente abierta antes del auge de la construcción actual, ya tenía el M Resort y el Lion Habitat Ranch, entre otras cosas, pero no se suponía que estuviera tan poco desarrollada como ahora.

El desarrollador de M Resort, Anthony Marnell III, indicó este mes que nunca se trató de si West Henderson crecería, sino cuándo. Hace más de una década, cuando estaba desarrollando el hotel-casino, la gente pensó que se construiría una “gran cantidad de casas” cerca, lo que le daría a M una gran base de clientes locales.

Pero como prácticamente en cualquier otro lugar de la ciudad, las grandes ideas fracasaron. Durante la burbuja de mediados de la década de los 2000, el desarrollador Bill Plise se propuso construir City Crossing, un proyecto de 126 acres con hoteles, casas de lujo, locales comerciales y oficinas cerca del aeropuerto de Henderson. Nunca se construyó, y tanto el proyecto como Plise se declararon en quiebra.

Marnell, quien vive en el área, señaló que “no pasó nada” durante años en el oeste de Henderson después de que la economía se hundiera. Estaba tranquilo, con letreros de “En venta” esparcidos por las parcelas del desierto.

La construcción ha cobrado impulso en el sur de Nevada en los últimos años. Pero el oeste de Henderson está más lejos del Strip que otras áreas y “ha sido pasado por alto”, comentó Doug Roberts, socio de Panattoni Development Co., quien ha estado construyendo proyectos industriales en el área.

Uno de los primeros grandes proyectos allí después de la Gran Recesión fue una instalación de FedEx Ground. Se inauguró en 2014, pero no fue seguido por muchas personas cercanas hasta los últimos años.

“Se han necesitado más de cuatro años para obtener la tracción que tenemos ahora”, subrayó el agente de Colliers International, Dan Doherty, especialista en propiedad industrial.

El sentimiento aislado se desvanece

Bombard, el residente de toda la vida, tiene sentimientos encontrados sobre todo el desarrollo. El área ha perdido algo de su sensación aislada, reveló. Ahora escucha sirenas y camiones. Pero está contento de ver crecer el valle y la economía en pie.

Incluso puede ver las instalaciones de los Raiders tomando forma desde su casa.

Los Raiders compraron una parcela de 55.6 acres en la ciudad de Henderson el año pasado por alrededor de seis millones de dólares, la mitad del valor de tasación, y celebraron un inicio ceremonial en enero. El equipo está programado para mudarse a Las Vegas desde Oakland, California, el próximo año.

El vicepresidente senior de los Raiders, Don Webb, quien supervisa la construcción de las instalaciones de práctica y el estadio Allegiant de 65 mil asientos, dijo que el terreno con descuento en Henderson fue “ciertamente un incentivo” para construir allí, pero fue uno de varios factores.

Señaló que el personal de los Raiders tiene un inventario de viviendas cercano para elegir, y el sitio no tuvo que ser despejado de un uso previo. Además, se compró a un solo vendedor, un trato menos complicado que comprar parcelas de varios propietarios.

También está al otro lado de la calle del Aeropuerto Ejecutivo de Henderson, que atiende a jets privados y ofrece, entre otras cosas, servicio de limusina desde el aeropuerto.

Auge de almacenes

Los edificios industriales son algunos de los proyectos más populares en el oeste de Henderson. Entre los negocios más nuevos, la cadena de supermercados Smith’s opera un centro de distribución allí, y el fabricante de pan Turano Baking Co. tiene una sucursal.

El desarrollador Jeff LaPour, quien construyó un proyecto industrial al lado del aeropuerto de Henderson y planea construir otro a pocos kilómetros de distancia, apuntó que atiende principalmente a inquilinos locales y regionales. Las compañías pueden no prestar servicio a esa parte del valle, enfatizó, pero es una ubicación conveniente para las personas que las administran y viven cerca.

Brass Cap Development tiene cuatro proyectos industriales en el área, confirmó el socio Jason Kuckler. Dijo que las empresas cercanas de mayor perfil están expandiendo las carreteras y el servicio de servicios públicos del oeste de Henderson, lo que hace posible que otros desarrolladores lo sigan.

También incluyó que Brass Cap está recibiendo propuestas de arrendamiento para sus diversos proyectos y está buscando construir más.

Una posible razón por la cual los constructores e inquilinos están mirando hacia el sur:

Los desarrolladores han estado inundando el valle con almacenes, y según Colliers ‘Doherty, los bolsillos industriales “se están volviendo extremadamente congestionados”.

El Estadio Allegiant, por ejemplo, se está construyendo junto a un área mayormente industrial. Dado que se espera que el lugar celebre docenas de eventos anualmente, esa parte de la ciudad se “congestionará cada vez más de manera impredecible”, explicó Jim Stuart, socio de Matter Real Estate Group, cuya firma está desarrollando un proyecto industrial en el oeste de Henderson.

“Al margen”

Nevada West Partners, uno de los mayores desarrolladores de apartamentos en el valle, está construyendo tres proyectos de alquiler en el oeste de Henderson y ha elaborado planes para otro, que comprende más de mil 600 unidades en total.

Martin Egbert, un socio gerente, señaló que su grupo generalmente necesita alrededor de 15 acres o más para un proyecto, y que no hay otras áreas más cercanas con tanta tierra.

“Tenemos que estar al margen”, expresó.

En muchos sentidos, el oeste de Henderson todavía tiene un ambiente rural. Bombard confiesa que su casa depende de un pozo de agua, un tanque séptico para aguas residuales y un tanque de propano para gas.

No le emociona ver que el desarrollo se acerca a su casa, pero si alguien quisiera comprar su lugar y construir un parque industrial, no se enojaría por eso.

La gente ha preguntado si su casa está en venta. Por el precio correcto, concluyó, todo lo estará.