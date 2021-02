Se extienden nominaciones para “Heart of Education Awards”

Se alienta a la comunidad a nominar a los maestros del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) que van más allá, para la sexta gala anual “Heart of Education Awards” presentado por The Smith Center for the Performing Arts y The Rogers Foundation.

En esta foto de archivo, los invitados interactúan en el evento anual del "Heart of Education" presentado por la The Rogers Foundation en The Smith Center, el sábado 7 de mayo del 2016. Más de 800 profesores del Distrito Escolar del Condado Clark asistieron al evento de inauguración que reconoce a educadores que han hecho un esfuerzo extraordinario. [Foto Martín Fuentes / Las Vegas Review-Journal]

Cualquiera puede nominar a un maestro destacado del CCSD, en un periodo extendido hasta el 12 de febrero de 2021, en TheHeartofEducation.org.

Los 20 mejores maestros recibirán cada uno un premio en efectivo de $5,000, más una donación de $1,000 para el programa escolar de su elección.

“Solo se necesitan cinco minutos para nominar a un maestro, y esos cinco minutos podrían cambiar la vida del maestro”, dijo Myron Martin, director ejecutivo y presidente de The Smith Center.

Los premios de este año serán una oportunidad única para reconocer las formas extraordinarias en las que los maestros del CCSD han ido más allá en un entorno escolar virtual, agregó Martin.

“Siempre hemos sabido que nuestros profesores son superhéroes”, comentó Martin. “Ahora que el aprendizaje en línea requiere una preparación y un esfuerzo mental aún mayores, nuestros maestros deben ser más resilientes, innovadores e imaginativos que nunca”.

The Smith Center, una organización sin fines de lucro, creó los “Heart of Education Awards” en 2015. Los premios son posibles gracias a un compromiso a largo plazo de The Rogers Foundation, para apoyar el reconocimiento de los valiosos educadores del CCSD.

“Los premios ‘Heart of Education’ de este año son más atractivos que nunca. El reconocimiento representa una manera asombrosa de agradecer a los maestros que han ido a pasos agigantados más allá de su descripción de trabajo habitual para enfrentar los muchos desafíos del aprendizaje a distancia durante la pandemia”, dijo Beverly Rogers, presidenta de The Rogers Foundation. “Si usted es un estudiante, padre, administrador o compañero de esa persona apasionada y dedicada, nomine a ese maestro para los premios ‘Heart of Education’. Esta inversión mágica de una pequeña cantidad de su tiempo entregará un mensaje mucho más grande de lo que jamás imaginó”.

Más de 800 maestros fueron honrados por el quinto premio anual “Heart of Education Awards” en mayo de 2020. Desde que comenzó este programa de premios, un total de 100 maestros han sido reconocidos.

Las Vegas Review-Journal es uno de los patrocinadores de este programa de premios.

Con la intención de ser un mecanismo de apoyo de toda la comunidad para los educadores, los premios “Heart of Education” agradecen las oportunidades de patrocinio para involucrar aún más la transformación positiva en todo el CCSD. Para prometer su apoyo, comuníquese con Suzanne Chabre al 702-403-6930 o Schabre@TheSmithCenter.com.

Todas las presentaciones serán revisadas por un grupo de líderes comunitarios y expertos en educación. Los finalistas del premio serán reconocidos en la primavera de 2021.

Para obtener más información sobre los premios “Heart of Education Awards” y para enviar una nominación, visite TheHeartofEducation.org.