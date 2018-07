Se filtran quejas de fuegos artificiales ilegales a través del Valle de Las Vegas

La policía y las brigadas de bomberos en todo el Valle de Las Vegas salieron con toda su fuerza el Día de la Independencia, tomaron medidas enérgicas contra los fuegos artificiales ilegales y atendieron llamadas médicas y de incendios hasta el jueves por la mañana.

El Departamento de Policía Metropolitana se asoció con los inspectores de incendios para lanzar la campaña “Lo Enciendes, lo Anotamos” en junio para ayudar a reducir la cantidad masiva de llamadas ilegales de fuegos artificiales que la policía y los servicios de emergencia tuvieron que atender.

A las 9:20 a.m. del jueves, el Condado de Clark anunció que había recibido casi 25 mil quejas a través de su sitio de informes de fuegos artificiales ilegales, ISpyFireworks.com. Los informes del sitio provocaron al menos 10 arrestos ilegales de fuegos artificiales en todo el valle durante la noche. El Condado de Clark también anunció que no se ha determinado el número total de citas emitidas para fuegos artificiales.

Las citas pueden conllevar multas de hasta mil dólares más cargos por eliminación de los explosivos. A partir de las 5 a.m., la Policía Metropolitana no había publicado una cantidad oficial de arrestos o citaciones emitidas por estos.

Los elementos de seguridad respondieron 949 llamadas de fuegos artificiales entre las 6 p.m. y la medianoche de este año, más del doble que en 2017. Según cifras no oficiales publicadas por el Departamento de Bomberos de Las Vegas durante la noche, el departamento observó un aumento del 80 por ciento en los incendios entre las 7 p.m. y 11 p.m. en comparación con los números del año pasado. Este año, los bomberos de Las Vegas respondieron a 95 incendios; el año pasado respondieron a 52 el 4 de julio.

Luckily there was no significant building losses this year in @CityOfLasVegas proper, as best as I know everyone can sleep at home tonight (not displaced) and not aware of any serious injuries/burns. That was not the case last year with serious injuries/burns & property losses.

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) July 5, 2018