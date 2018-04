Se impuso Cedric Crear a 10 candidatos en elección especial

Cedric Crear participó en el foro de Hispanos en Política, el pasado miércoles 4 de abril de 2018. Foto Cortesía.

El presidente de Hispanic In Politics, Fernando Romero, moderó la presentación de Cedric Crear, el miércoles 4 de abril de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Lupita Ramírez escuchó el mensaje de Crear en el foro mensual de HIP, el miércoles 4 de abril de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

Habitantes de Las Vegas opinaron sobre la elección de Cedric Crear, el miércoles 4 de abril de 2018. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La preparación académica de Cedric Crear, anudada a una dinámica personalidad, fueron la base para que, en una breve campaña, se le adjudicara el triunfo en una elección especial que tuvo como objeto reemplazar al concejal Ricki Barlow en el Distrito 5 del gobierno municipal de Las Vegas. Aunque a los candidatos se les permitió un poco más de un mes para recaudar fondos, formular una plataforma política, tocar puertas, reunirse y saludar al electorado, participar en foros y debatir contra oponentes, uno de ellos salió victorioso: Cedric Crear.

“Hicimos una campaña fuerte y sólida”, destacó Crear en el tercer foro de Hispanics In Politics, esta vez como ganador de la contienda especial, agregando “me alegro de que los constituyentes del Distrito 5 vieran mi plataforma y votaran por mí depositando su confianza. Me siento honrado de que me hayan elegido”.

De acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Elecciones del Condado Clark, Crear obtuvo 627 votos, el 27.14 por ciento del total que sumaron 2,310. En el Distrito 5 hay 38,509 ciudadanos registrados con la capacidad de votar, lo que representa una participación muy baja, sin embargo significativa y suficiente para Cedric Crear.

“He visto como se expresa en español, es muy bueno que hable nuestro idioma, los hispanos debemos aprovechar el acercamiento que tiene con nuestra comunidad, pero no perdamos la perspectiva de que hemos apoyado a otras personas de minorías que no han cumplido sus promesas de campaña, como fue el caso de Barack Obama. Debemos mantenernos alerta y en buena comunicación con él y así cerciorarnos de que cumpla lo que nos promete”, comentó a El Tiempo Lupita Ramírez, una de las personas que acudieron a escuchar las palabras de Cedric Crear en un desayuno organizado por Hispanic In Politics, el pasado miércoles 4 de abril.

La densidad de la población hispana en el Distrito 5 es de aproximadamente 43 por ciento, de acuerdo con cifras de Fernando Romero, presidente de Hispanics In Politics, la organización latina más antigua del valle en ese segmento, quien manifestó que “Cedric es un hombre inteligente, tanto que reconoce la importancia de los constituyente latinos en su distrito, aprendió el español y esta mañana lo evidenció introduciéndose en la lengua de Cervantes. En mi opinión tuvo la visión de postularse para suceder a Barlow desde hace un año, pero la elección especial le dio la posibilidad de enfrentar las elecciones del 2019 siendo el titular del cargo, con las ventajas que ello conlleva”.

Crear fue el único de los candidatos que logró recaudar más de 100 mil dólares, para una campaña que duró menos de seis semanas, es algo notable.

Además en la contienda se enfrentó a un fortalecido Harvey Munford, que con 402 votos, es decir, el 17.4 por ciento del total, se ubicó en segundo lugar de la elección especial.

Cabe destacar que el proceso de sustitución de Ricki Barlow contemplaba una designación de la persona que finalizará su término, pero el Concilio de Las Vegas, determinó que era necesaria una elección especial.

Cedric Crear tiene muchos años laborando como comisionado de planeación de Las Vegas y como regente del Sistema de Educación Superior de Nevada.