Se intenta retener a doctores en Las Vegas

Dr. John Fildes, jefe de unidad de traumas de UMC y Joseph Adashek, presidente de la Sociedad Médica del Condado Clark, asistieron como representantes de sus compañeros médicos. Martes 27 de febrero de 2018 en Las Vegas City Hall. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Alessandro Retis, es estudiante de odontología en UNLV y tendrá que dejar Las Vegas por falta de residencias médicas. Martes 27 de febrero de 2018 en Las Vegas City Hall. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

La alcaldesa Goodman, recordó el trabajo de los integrantes de LVMD que salvó cientos de vidas el 1 de octubre, 2017. Martes 27 de febrero de 2018 en Las Vegas City Hall. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El 27 de febrero en el edificio de gobierno City Hall, en el centro de Las Vegas, se llevó a cabo la reunión entre el gobierno, representantes de hospitales y escuelas de medicina. El Distrito Médico de Las Vegas (LVMD por sus siglas en inglés), busca cambiar la cara de los servicios médicos en la ciudad y retener a doctores y estudiantes de medicina graduados.

Alessandro Retis, es de origen peruano y es estudiante en la escuela dental de UNLV, sin embargo por la falta de residencias para especializarse en su carrera, él está próximo a emigrar de Nevada a un estado donde exista la posibilidad de continuar con sus estudios y poder ejercer con pacientes en una clínica, circunstancias que su actual universidad no le ofrece.

“Soy estudiante de odontología, y busco especializarme en cirugía maxilofacial, residencia que no existe en Las Vegas y no puedo estudiarlo en UNLV, así que estoy esperando la respuesta de universidades a las que he solicitado inscribirme. En Las Vegas sí hay trabajo, sin embargo la fuga de estudiantes es por la especialización”, considera el estudiante Retis.

El estudiante de odontología, es casado y su familia se encuentra en Las Vegas, sabe lo que implica la mudanza de sus seres queridos para continuar sus estudios, “si existiera la carrera aquí en Las Vegas, me quedaría sin pensarlo, tengo una vida establecida, sin embargo mi familia me apoya en la decisión de dejar esta ciudad”.

Josh MacEachern, director de comunicaciones de LVMD, comentó que este distrito es consiente de la falta de oportunidades para recién graduados y la fuga de su talento, “estamos reuniéndonos con el gobierno de Las Vegas, las escuelas de medicina han reportado que los nuevos doctores dejan esta ciudad sin ejercer nunca”.

La ciudad está creciendo en todo aspecto, el propósito de LVMD es que para un joven sea atractivo estudiar en alguna de las escuelas de Las Vegas, y que se quede a prestar su servicio en esta misma ciudad, a diferencia de lo que está ocurriendo en la actualidad, ya que en el ámbito de enfermería, en promedio solo 88 por ciento laboran un año después de graduarse.

De acuerdo con MacEachern, Las Vegas sigue teniendo la ventaja de ser económica en rentas de casas a comparación de otras ciudades, tiene muchos otros atractivos y actividades que no solamente son como destino turístico, “los doctores pueden tener sus propios consultorios, ser independientes como negocio, hay sociedades de doctores que tienen varios beneficios”.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, participó como máxima representante del gobierno de esta ciudad y su interés por el tema, recordó que en el año 1997 se creó el LVMD, y para el año 2030 busca tener un impacto de $2.42 billones de dólares, con una generación de 16 mil nuevos empleos, de acuerdo a firmas consultoras en economía contratadas por la ciudad.

Goodman habló de cómo los hospitales de Las Vegas respondieron ante el evento trágico ocurrido el 1 de octubre del año anterior, “se mostró que aunque sabemos que hay carencias y faltan plazas para especialistas, todo el cuerpo médico de esta ciudad salvó cientos de vidas”.