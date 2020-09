Se lleva premio mayor de $437 mil en el Strip de Las Vegas

La máquina Wheel of Fortune se calentó en el Estado de la Plata.

La perseverancia dio sus frutos el miércoles para un jugador decidido en el Cosmopolitan de Las Vegas, ganando 437 mil 540 dólares en la máquina con su 60º giro de una apuesta de 2.50 dólares, según la cuenta de Twitter del casino.

“Después de jugar con sólo 10 monedas de un cuarto antes de ganar el premio mayor, el viaje de negocios de Christopher se convirtió en una visita inolvidable y que cambió su vida en Las Vegas”, declaró el Cosmopolitan en un comunicado de prensa.

Lady Luck visited one lucky guest today who won $437,540 on a 10 quarter bet playing “Wheel of Fortune” on his 60th spin. pic.twitter.com/a3S5pt2fxY

— The Cosmopolitan (@Cosmopolitan_LV) September 24, 2020