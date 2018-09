Se mantendrá al día con la tecnología la biblioteca de 57MDD de la escuela de medicina de la UNLV

La estudiante de medicina Kristina Cordes, izquierda, trabaja en la biblioteca del Campus de la UNLV Shadow Lane en Las Vegas, el miércoles 5 de septiembre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Representación arquitectónica preliminar para el edificio de la Facultad de Medicina de la UNLV. Representación cortesía UNLV.

Cuando Bruce Koeppen fue decano fundador de la facultad de medicina de la Universidad de Quinnipiac en 2010, tomó una decisión que reflejaba el cambiante panorama tecnológico que lo rodeaba.

La incipiente escuela en North Haven, Connecticut, sería una institución sin uso de papel.

“La biblioteca tradicional donde tienes montones y pilas de libros es una cosa del pasado”, afirmó Koeppen. “Ellos (los estudiantes de medicina) necesitan acceso instantáneo a la información, y eso será electrónico”.

Koeppen tomó la decisión después de que la escuela adquirió la antigua sede de Anthem Blue Cross. La trayectoria que puso en marcha gobernaría el diseño y la renovación de los edificios, especialmente la biblioteca.

“Cada clase tiene aún más conocimiento de tecnología”, señaló Koeppen. “Pueden usar esto más rápido y mejor que la facultad”.

El plan para la biblioteca de ciencias de la salud de la UNLV -la primera fase de un enfoque de dos puntas para el complejo de educación médica en el Distrito Médico de Las Vegas- es similar en diseño.

Desde 2016, la universidad ha agregado aproximadamente 8 mil libros electrónicos. Los funcionarios quieren que la colección de ciencias de la salud sea electrónica en un 98 por ciento.

Pero con este enfoque, algunos han cuestionado la necesidad de una biblioteca de 57 mdd, o “bienes comunes de conocimiento”, como se le ha llamado.

“Creo que no tiene sentido”, expresó Kris Engelstad McGarry, fideicomisario de Engelstad Family Foundation y uno de los principales donantes de la universidad. “¿Has oído hablar de una biblioteca de 57 mdd? Yo no. No estaba destinado a una biblioteca., fue destinado a una escuela de medicina, es una señal más de que el sistema universitario no puede regularse a sí mismo”.

Sin embargo, Mark Doubrava, miembro de la Junta de Regentes del estado, presidente del comité del sistema de ciencias de la salud de la junta y un oftalmólogo, afirma que la biblioteca tiene sentido.

“Es otro entorno de aprendizaje para los estudiantes de diferentes tipos de disciplinas, medicina, odontología, enfermería, para estar en una ubicación central”, dijo. “Esa interacción es importante, la medicina, la atención médica es ahora un enfoque de equipo”.

La presidenta en funciones de la UNLV, Marta Meana, le comentó a la Junta de Regentes del Estado el mes pasado que avanzar en el espacio de casi 49 mil pies cuadrados, permitirá a la universidad para hacer uso del dinero que está en la mano ahora.

Los fondos consisten en una donación anónima de 25 mdd que igualaron los $25 millones en fondos estatales aprobados en 2017.

Engelstad McGarry, quien retiró el compromiso de la fundación de $14 millones a la universidad en novedad de este año que el ex presidente Len Jessup se iba, cree que los deseos del donante deben ser tomados en consideración.

“Ninguno de los donantes con los que tengo una relación están felices o sienten de manera diferente lo que siento”, describió Engelstad McGarry. “Cada vez que hacen algo como esto, proponer una biblioteca sin consultar a los donantes, sin tener un plan estratégico real, no nos anima a querer invertir con ellos en absoluto”.

Meana, sin embargo, respondió que ha tenido conversaciones con donantes.

“Obviamente, me pareció positivo, por lo que seguimos adelante con este enfoque”, afirmó Meana. “Una biblioteca siempre fue un componente integral del edificio original. La única diferencia aquí es que la estamos construyendo primero”.

El Rector del Sistema de Educación Superior de Nevada, Thom Reilly, estuvo de acuerdo.

“La biblioteca no es algo nuevo”, comentó. “Creo que los espacios de las bibliotecas todavía se usan en las universidades. No puede ignorar por completo el uso de libros. Y los espacios para las bibliotecas, al incorporar tecnología, son importantes”.

‘Investigación de vanguardia’

Antes de que el huracán Sandy destruyera la biblioteca de ciencias de la salud en la Universidad de Nueva York en 2012, el uso de revistas de salud electrónicas, que aparecieron por primera vez en línea en 1998, ya eran una práctica habitual. Para 2012, la universidad había eliminado la mayoría de las versiones impresas y había reubicado algunos de los recursos fuera del sitio.

“Los estudiantes pueden acceder a las revistas en el punto de necesidad, en su computadora”, destacó Jeff Williams, director de la biblioteca de ciencias de la salud. “Es más conveniente”.

La adopción de libros electrónicos, que tienen un formato más largo, se produjo más lentamente, detalló Williams, y una cantidad importante de libros todavía estaban en el sitio en la biblioteca en el momento del huracán. Sin embargo, frente al daño, la universidad decidió eliminar su colección física.

“Fuimos los primeros de las bibliotecas heredadas en hacer esto”, asegura Williams. “Pero cada vez es más común con las bibliotecas. Confían cada vez más en la eliminación de algunos de sus recursos de impresión para permitir diferentes usos de ese espacio”.

El espacio renovado de la biblioteca de 25 mil 550 pies cuadrados cuenta con casi 200 mil libros electrónicos y más de 16 mil diarios digitales, y el espacio en sí mismo es “de día y de noche” en términos de apariencia, citó Williams.

La biblioteca presenta mejor iluminación, control de sonido, soporte para quienes traen su propia tecnología, salas de estudio en grupo con pantallas planas, un aula de biblioteca que respalda mejor el aprendizaje grupal y una sala de innovación tecnológica para admitir la impresión 3D y la visualización de datos. La biblioteca también incluye 24 terminales de computadora, y los funcionarios están considerando agregar más porque son muy utilizadas.

“Creo que ha sido un gran éxito”, anunció Williams. “Parece ser el tipo de biblioteca que este centro médico necesita actualmente, y espera”.

La biblioteca de la UNLV, si es aprobada por el Comité de Finanzas Interino del estado el 24 de octubre, contará con acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, a información e investigaciones actuales. Los documentos preliminares muestran que la instalación incluirá una sala de instrucción, áreas comunes de aprendizaje con asientos y computadoras, cubículos de estudio, un espacio de estudio abierto en grupo, salas de estudio de una, cuatro y 10 personas, un laboratorio de producción de medios, un modelo de almacenamiento esqueleto área y un mostrador de servicio de información. Los planes muestran que solo 800 pies cuadrados de espacio estarán dedicados a pilas de libros.

“La disciplina es una disciplina en constante cambio”, Maggie Farrell, decana de bibliotecas universitarias en la UNLV. “Tener acceso electrónico puede asegurar que nuestros estudiantes y profesores obtengan la información médica y de investigación más reciente. Si hay investigaciones de vanguardia lanzadas un lunes, lo tendrán de inmediato”.

Lauren Hollifield, estudiante de segundo año de la facultad de medicina de la UNLV, admitió que experimentó la facilidad de acceso este verano durante una pasantía en la Universidad Johns Hopkins. Necesitaba buscar información sobre el dolor postoperatorio relacionado con los reemplazos de cadera y rodilla.

“Está funcionando bastante bien”, confesó Hollifield. “Ahí es donde está el futuro. Todavía me gusta la sensación de un libro real para uso personal, pero el fácil acceso es agradable en lugar de hojear páginas”.

Otros espacios en el edificio, además de la biblioteca, incluyen salas de bienestar, salas de descanso y una cafetería.

Farrell agregó que los funcionarios han reunido las “mejores ideas y prácticas” para sentar las bases de la biblioteca.

“Al crear la biblioteca como el eje central, el lugar de reunión central, ayudará a construir esa comunidad de estudiantes que la Facultad de Medicina quiere”, puntualizó.

Construyendo el impulso

Los funcionarios de educación superior también creen que avanzar con la biblioteca protegerá a la universidad de perder tanto la contribución monetaria del estado como la contribución de la tierra del condado.

La universidad debe comenzar la construcción de la tierra antes del 1 de julio de 2021, según el acuerdo con el Condado de Clark, pero la preocupación más inmediata es la próxima sesión legislativa de 2019 y la contribución estatal de 25 mdd que está en juego.

“Asegura que el dinero no se reutilizará”, advirtió Reilly, y agregó que el gobernador Brian Sandoval es “muy partidario” del nuevo enfoque. “Parece que todos tienen mucho consenso al respecto”.

Sandoval no respondió a una solicitud de comentarios.

Las autoridades también creen que avanzar ahora es crítico debido a los crecientes costos de construcción. Se incorporó una tasa de inflación del 10 por ciento anual en la cifra de $57 millones, según David Frommer, director ejecutivo de planificación y construcción de la UNLV.

“Cuanto antes comencemos a construir algo, creo que estaremos mejor”, apuntó Doubrava.

La biblioteca también ayudará a apoyar el deseo de la escuela de aumentar el tamaño de la clase de la escuela de medicina más allá de 60, el número que actualmente se permite a través de la acreditación preliminar. Además, los funcionarios esperan que el movimiento ahora estimule la inversión adicional de los donantes comunitarios en la segunda fase del proyecto, que se estima costará 182 mdd.

“Muestra que el impulso está ahí”, enfatizó Doubrava. “Y una vez que las personas puedan ver parte de la visión, creo que habrá más aceptación y apoyo, sin duda apoyo financiero, de parte de la comunidad filantrópica”.