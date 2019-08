Se obstaculiza la expansión del monorriel de Las Vegas ya que Sisolak rechaza un plan

Un tren se dirige hacia la estación SLS a lo largo del sistema de monorriel de Las Vegas el domingo, 18 de agosto de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un tren llega a la estación Flamingo/Caesars Palace a lo largo del sistema de monorriel de Las Vegas el domingo, 18 de agosto de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un tren llega a la estación Las Vegas Convention Center desde la estación Westgate a lo largo del sistema de monorriel de Las Vegas el domingo, 18 de agosto de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un tren se dirige hacia la estación Westgate a lo largo del sistema de monorriel de Las Vegas el domingo, 18 de agosto de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un tren sale de la estación Westgate a lo largo del sistema de monorriel de Las Vegas el domingo, 18 de agosto de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Un tren sale de la estación Flamingo/Caesars Palace a lo largo del sistema de monorriel de Las Vegas el domingo, 18 de agosto de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow / Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El gobernador Steve Sisolak no firmará un certificado que le permita a Las Vegas Monorail Co. obtener hasta 200 millones de dólares en bonos exentos de impuestos, una decisión que podría descarrilar el plan del sistema de tránsito para construir dos nuevas estaciones en el Strip.

Monorail Co. necesita el dinero para pagar un préstamo reciente de aproximadamente 13 millones de dólares y construir nuevas paradas en Mandalay Bay y en la futura MSG Sphere en The Venetian. Desde el año pasado, los cabilderos del sistema de tránsito privado sin fines de lucro han trabajado para lograr que el ex gobernador Brian Sandoval y luego Sisolak firmen un certificado que aprueba la emisión de los bonos a 30 años.

“Después de una cuidadosa consideración, el gobernador se negó a firmar el certificado”, escribió el director de comunicaciones de Sisolak, Ryan McInerney, en un correo electrónico enviado al Review-Journal el viernes por la noche.

McInerney no proporcionó detalles sobre cuándo o por qué se tomó la decisión. Los funcionarios de Monorail Co. no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios el viernes, pero el presidente y director ejecutivo Curtis Myles, declaró en una entrevista el jueves que había varias formas en que la compañía podía proceder.

“Con la forma en que lo buscamos con el gobernador, creemos que es la mejor manera”, explicó. “No es la única forma, sino la mejor manera”.

La deuda habría sido la mayor asumida por Monorail Co. desde que se emitieron 650 millones de dólares en bonos respaldados por el Estado en su nombre en el año 2000 para extender su ruta.

Monorail Co. buscaba financiación a través de una decisión del Servicio de Ingresos Internos (IRS, por su sigla en inglés) que permite a las organizaciones sin fines de lucro emitir bonos exentos de impuestos en nombre del gobierno, siempre que se cumplan ciertos criterios. Un requisito clave era que Sisolak firmara un certificado que limitaría la cantidad de dinero que el Monorail Co. podría pedir prestado, volver a aprobar el estatuto de la organización sin fines de lucro y acordar que el estado tomaría posesión del sistema de monorriel una vez que se paguen sus deudas.

Financiación para dos nuevas paradas

Monorail Co., que ha sido financieramente asediado, ha pasado los últimos dos años intentando obtener fondos para una extensión de una milla de su ruta a Mandalay Bay y, recientemente, para agregar una parada cerca de la MSG Sphere. Las dos nuevas paradas se han promocionado como esenciales para mejorar el número de pasajeros y la venta de boletos.

Pero la tarea ha resultado difícil para la compañía, que se declaró en bancarrota en 2010 después de que las ventas de boletos estuvieron muy por debajo de las expectativas y la compañía no pudo pagar 650 millones de dólares en bonos respaldados por el estado.

Aunque los ingresos de los pasajeros han disminuido todos los años desde 2016, Myles señaló el jueves que la organización sin fines de lucro y un financiero no identificado confiaban en que las paradas planificadas en Mandalay Bay y MSG Sphere generarían suficiente tráfico nuevo para poder pagar más.

“Solo lo haremos si nosotros y nuestro prestamista logramos tener un nivel alto de confianza de que podremos pagarlo”, dijo, y agregó que el monorriel opera actualmente a un margen del 11 al 14 por ciento.

Según el fallo del IRS, el estado no habría sido responsable de la deuda si el Monorail Co. incumpliera con los nuevos bonos, informó Stacey Lewis, abogada de finanzas públicas del Pacifica Law Group en Seattle.

“No existe obligación para los contribuyentes, es solo un mecanismo para cumplir con los requisitos de financiamiento exento de impuestos”, notificó.

Caída de los ingresos de pasajeros

Antes de que Sisolak decidiera no firmar el certificado, su personal recibió una gran cantidad de documentos de Monorail Co. para examinar la salud financiera de la organización sin fines de lucro.

Los registros (que fueron obtenidos por el Review-Journal a través de una solicitud de registros públicos) ofrecen un vistazo a las operaciones sin fines de lucro, generalmente silenciosas.

Un estudio de pasajeros publicado en junio muestra que los ingresos por pasajeros del monorriel han caído todos los años desde 2016. El estudio atribuyó la reducción a los proyectos de renovación que cerraron habitaciones de hoteles del Strip y a una caída en el turismo luego del tiroteo masivo del 1º de octubre de 2017.

Las ventas de boletos en los últimos dos años generaron alrededor de 41.5 millones de dólares, eso es 2.1 millones de dólares menos de lo presupuestado por Monorail Co. y casi $8.7 millones menos de lo pronosticado en un estudio de pasajeros publicado en abril de 2016. El estudio no establece los costos operativos del sistema de monorriel.

Sin embargo, el estudio también predice que la cantidad anual de pasajeros en el sistema existente volverá a aumentar a partir de este año y crecerá más del 14 por ciento para 2025. Las proyecciones son un buen augurio para Monorail Co., pero se ven afectadas por las predicciones hechas en el estudio de 2016.

“Es más preciso ahora”, expresó Myles sobre el nuevo estudio.

¿Qué viene después?

No está claro cuál será el próximo paso de Monorail Co.

Myles dijo que la organización sin fines de lucro ya no está pidiendo a la Comisión del Condado de Clark que garantice hasta $135 millones en ingresos por impuestos de habitaciones de hotel durante 30 años si el monorriel lo necesitara. Hace dos años, declaró a los comisionados que Monorail Co. no podría obtener bonos de bajo interés para su expansión sin el compromiso. El jueves, ya no parecía ser un obstáculo insuperable.

“No parecía ser el momento adecuado para eso, así que seguimos adelante”, argumentó Myles. “Tenemos un prestamista que cree en el proyecto, lo analizaron de nueve maneras desde el domingo. Creen en el proyecto y entienden claramente el riesgo que están tomando, están dispuestos a avanzar progresivamente con esto, a pesar de lo que sucedió”.

Monorail Co. tiene un nuevo préstamo de aproximadamente $13 millones que obtuvo el mes pasado para pagar bonos e intereses con vencimiento por el mismo monto. Los detalles sobre el préstamo se mantienen en secreto debido a un acuerdo de confidencialidad, subrayó Myles.

Los correos electrónicos muestran que la organización sin fines de lucro esperaba que Sisolak firmara el certificado antes de que la mayoría de la deuda venciera el 15 de julio, de modo que los nuevos bonos pudieran usarse para pagar los antiguos.

Menos de dos semanas antes de la fecha de vencimiento, el cabildero del monorriel, Kris Ballard, advirtió al abogado general de Sisolak, Brin Gibson, que el estado podría verse obligado a tomar posesión del sistema de monorriel si el gobernador no actuara pronto. Monorail Co. no tenía el dinero para pagar sus deudas existentes, y sus prestamistas podrían no querer adquirir la pista y el equipo del monorriel si volviera a la bancarrota.

“Doy ese resultado dado a que probablemente no habrá forma de vender los activos para su uso en otros lugar”, escribió Ballard. “Entonces, (el gobernador) podría terminar causando lo que podría estar tratando de evitar”.

