Se prevé un fin de semana cálido en Las Vegas antes de volver a la normalidad la próxima semana

Se prevé que Las Vegas tenga un fin de semana cálido de noviembre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima prevista para el viernes es de 81º F, con vientos suaves y un cielo soleado. Después de una mínima nocturna de 58º, el sábado será casi idéntico, pero con una máxima que subirá hasta los 83º.

