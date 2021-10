Se prevén días más frescos y posiblemente húmedos en Las Vegas

Se prevé una tendencia de enfriamiento con posibilidad de precipitaciones para los residentes del Valle de Las Vegas en la próxima semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se espera que las nubes aumenten el lunes con vientos ligeros y una máxima cercana a los 90º F. Hay un 20 por ciento de probabilidad de lluvia al final del día.

Another quiet day today, then increasing clouds Monday leading to a chance of showers Tuesday. Temps will be near early Oct averages today and tomorrow, then fall below average for a few days. Light winds through Wednesday, followed by a slight uptick in southerly winds Thursday. pic.twitter.com/zUcuHX4MNn

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 3, 2021