Se prevén máximas consecutivas de 115º en Las Vegas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el Valle de Las Vegas se prevén días consecutivos con máximas de 115 grados, el punto álgido de una ola de calor de una semana de duración.

“Permanezcan en interiores y manténganse frescos”, sugirió la meteoróloga Jenn Varian. “Incluso cuando se refresque un poco el domingo y el lunes, estamos hablando de cinco, seis y siete días seguidos de calor excesivo. Será agotador, así que tomen las mismas precauciones”.

El Aeropuerto Internacional McCarran alcanzó los 114 grados el martes y debería subir un escalón más el miércoles y el jueves. El récord para el 16 de junio es de 114º, establecido en 1940.

Los termómetros subieron a 115º en el Aeropuerto de North Las Vegas el martes, mientras que el Aeropuerto Ejecutivo de Henderson alcanzó los 114º. Death Valley alcanzó los 121º. Laughlin alcanzó una temperatura máxima de 118º. Salt Lake City alcanzó los 107º, empatando el récord histórico alcanzado anteriormente en 2002 y 1960.

Here are Wednesday's forecast high temperatures for several locations across the area. Numbers in pink indicate June 16th high temperature records that are in jeopardy of being tied or broken tomorrow. Stay safe out there! #nvwx #azwx #CAwx pic.twitter.com/PHaIZNakO0

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 15, 2021