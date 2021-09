Se prolongará el excesivo calor de Las Vegas hasta el miércoles

Una alerta de calor excesivo para la región de Las Vegas se amplió hasta el miércoles a las 9 p.m. por el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura máxima del martes debería ser de unos 108º F con vientos suaves. La mínima nocturna será de unos 83º.

Se espera que Laughlin alcance los 114º, mientras que Death Valley podría alcanzar una máxima de unos 120º.

La gente debería evitar exponerse al aire libre durante las horas más calurosas del día y mantenerse hidratada.

Here’s a look at the forecast for Las Vegas, Kingman, Lake Havasu City and Bishop through Thursday. Temperatures will remain well above normal through Wednesday. #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/SFuRZwqgEv

