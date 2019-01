Se realizaron distintos eventos nacionales a favor de las mujeres

enero 23, 2019 - 11:00 am

Decenas de personas se sumaron a ‘Empowering Women March’, un evento con ideología liberal. Sábado 19 de enero de 2019 en el centro de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Jessica Molina acudió a ‘Empowering Women March’ en compañía de sus tres pequeñas hijas. Sábado 19 de enero de 2019 en el centro de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Karla Ramírez se mostró a favor de los derechos reproductivos de la mujer. Sábado 19 de enero de 2019 en el centro de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Mientras se realizaba esta actividad, un grupo de cuatro personas se manifestaron a favor del derecho a la vida y contra las peticiones de los integrantes de la marcha, incluso por momento hubo dialogo entre manifestantes de ambos lados. Sábado 19 de enero de 2019 en el centro de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

En la capital de Estados Unidos se llevó a cabo el evento ‘March for ALL Women’, el cual tuvo una temática más conservadora. Sábado 19 de enero de 2019 en Washington, D.C. Foto Cortesía IWV.

Decenas de personas –en su mayoría mujeres- realizaron un recorrido por el centro de Las Vegas para celebrar por tercer año consecutivo el movimiento ‘Empowering Women March’, el cual tuvo como objetivo impulsar mejores protecciones a los derechos de las mujeres. La marcha se llevó a cabo el sábado 19 de enero, día en que acontecieron eventos similares en distintas partes del país.

“Mi cuerpo, mi elección” era una de las frases que gritaban las personas participantes, las cuales eran mujeres de edad adulta hasta jóvenes estudiantes. Una de ellas fue Karla Ramírez de 20 años de edad, quien actualmente es alumna de la Universidad de Nevada Las Vegas.

“Venimos para pelear por nuestros derechos, como mujeres, como humanos. Necesitamos empoderamiento… (Queremos) derecho al aborto, porque son nuestros cuerpos y nosotras somos las que sufrimos cuando tenemos un bebé. Esto es para decir: ‘es mi cuerpo y tiene que ser mi derecho’”, acotó Ramírez.

Esta marcha fue convocada por Ashlee Harris de 31 años de edad, quien decidió ayudar a la planeación debido a que el evento original había sido cancelado debido a problemas entre sus organizadores. De cualquier manera, la difusión a través de redes sociales fue suficiente para que aproximadamente 200 personas se sumaran a la protesta pacífica.

La equidad de género en empleos de poder, derechos laborales, una representación igualitaria en el gobierno y rechazo al acoso sexual –el cual ha involucrado a funcionarios de Nevada-, fueron los temas abordados en la marcha.

Al respecto, Karla Ramírez pidió a más mujeres que “salgan, escuchen, vayan a marchas, hagan lo que puedan para hacer que nuestras voces sean escuchadas, lo necesitamos”. La joven estudiante también dio un mensaje a las víctimas de acoso sexual, “les pediría no se avergüencen por lo que han pasado”.

Con una bebé en brazos y una carreola doble con dos pequeñas niñas, Jessica Molina participó activamente en la marcha, para ella el objetivo fue especial, ya que considera importante involucrar a sus tres hijas desde temprana edad.

“(Vengo) por mis hijas, por mi familia en México y los que están aquí en Estados Unidos sin papeles. Quiero que ellas (sus hijas) sepan que son mujeres y deben estar orgullosas, y que haciendo activismo pueden ayudar a otros”, expresó Molina.

De igual manera, Jessica se mostró a favor de los derechos reproductivos de la mujer, ya que destacó que esta lucha es por algo que debería ser visto como normal.

“Quiero que ellas (sus hijas) sepan que es su cuerpo, nadie puede decirles qué hacer con su cuerpo ni cuando hacerlo, ellas deben tener control de todo eso. No deben preocuparse por lo que piensen los hombres u otras mujeres”, sentenció la madre de familia.

A la marcha acudieron también hombres y miembros de la comunidad LGBTQ. Mientras se realizaba esta actividad, un grupo de cuatro personas se manifestaron a favor del derecho a la vida y contra las peticiones de los integrantes de la marcha, incluso por momentos hubo diálogo entre manifestantes de ambos lados.

Algunos pocos manifestantes liberales trataron de provocar a sus opositores con ademanes o movimientos hechos a una distancia lejana. Sin embargo, es importante mencionar que la gran mayoría sí se comportó con respeto y pese a las ideologías diferentes, el evento terminó pacíficamente.

– “Marcha por todas las mujeres”

Por otra parte, el mismo 19 de enero pero en Washington, D.C., la organización Independent Women’s Voice (IWV) realizó el evento ‘March for ALL Women’, el cual hizo contrapeso ideológico al también movimiento nacional ‘Empowering Women March’.

De acuerdo con información que IWV envió a El Tiempo, el objetivo del evento fue escuchar las historias de mujeres que pueden inspirar a otras, defender sus creencias y rechazar la división entre las féminas.

La presidente de IWV, Tammy Bruce, comentó que, “fue un placer ver a tantas mujeres unirse a nosotros hoy que abrazan nuestro mensaje de que todas las mujeres son importantes. En el siglo XXI, las viejas políticas de victimismo y división suenan huecas. ¡Es hora de unirnos, no de dividirnos!”.

La analista política de IWF, Patrice Onwuka, aseveró que actualmente las mujeres tienen libertad y mayor oportunidad de alcanzar sus sueños, además de que no son víctimas debido a su género u origen étnico.

“‘March for ALL Women’ dio voz a millones de mujeres en todo Estados Unidos que no ven sus puntos de vista y perspectivas reflejadas en los principios, políticas y causas de ‘Women March’. Esperamos mantener el impulso al involucrar a las mujeres que tienen ‘hambre’ de una comunidad de mujeres de mente abierta, conversaciones civiles y una diversidad de puntos de vista”, acotó Onwuka.

