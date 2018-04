Se realizó caminata para difundir la prevención del suicidio

abril 13, 2018 - 8:35 am

La familia Reyes asistió al evento luego de que Hugo Jr. murió por suicidio. Sábado 7 de abril del 2018. Craig Ranch. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Cientos de familias acudieron a la caminata de AFSP. Sábado 7 de abril del 2018. Craig Ranch. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Cientos de familias acudieron a la caminata de AFSP. Sábado 7 de abril del 2018. Craig Ranch. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Cientos de familias acudieron a la caminata de AFSP. Sábado 7 de abril del 2018. Craig Ranch. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Cada grupo participante compartieron la historia de un ser querido que perdieron por suicidio con los demás asistentes. Sábado 7 de abril del 2018. Craig Ranch. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Cientos de familias acudieron a la caminata de AFSP. Sábado 7 de abril del 2018. Craig Ranch. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Cada grupo participante compartieron la historia de un ser querido que perdieron por suicidio con los demás asistentes. Sábado 7 de abril del 2018. Craig Ranch. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Cientos de familias acudieron el sábado 7 de abril al parque Craig Ranch, en North Las Vegas, ante la convocatoria de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio (AFSP por sus siglas en inglés), para la caminata a favor de la prevención del suicidio, “todos los presentes tienen la sensibilidad de haber perdido a alguien por suicidio”, dijo Michele Freeman, directora de AFSP.

La familia Reyes, compartió con los lectores de El Tiempo la historia de su hijo Hugo Jr. quien a los 14 años de edad decidió quitarse la vida, “mi hijo no dejó ninguna carta, no sabemos el motivo de su decisión, hoy nos damos cuenta que hay muchas familias pasando por esta situación y no se dice o se hace nada hasta que lo vives”, dijo Mayra Reyes, madre del joven difunto.

Departe de la escuela de Hugo Jr. les habían informado que el joven sufría de bullying, pero de acuerdo a las investigaciones del detective a cargo del caso ese no fue el motivo del suicidio, “hoy sabemos que una niña que también quería suicidarse pero sobrevivió, era la novia de nuestro hijo”, comentó Hugo Reyes, padre.

De acuerdo con la familia, en internet hay mucho contenido de retos que ponen en peligro la vida de los jóvenes, al realizar pruebas de asfixia o probar sustancias que pueden causar la muerte. El acceso estos videos “tutoriales” es abierto y está disponible en páginas populares y con el motivo de ser aceptado por un grupo de amigos, se accede a realizar estas acciones.

Esta es la principal sospecha de la muerte auto provocada de Hugo Jr. de acuerdo a lo que platicaron sus padres. Ya que aseguraron que su hijo no mostró ningún síntoma de que pensara suicidarse.

AFSP, brinda apoyo a las familias que perdieron a un ser querido por suicidio y también asiste a los sobrevivientes que atentaron contra su propia vida, tiene grupos de apoyo en el que juntan personas que estén pasando por estos escenarios dirigidos por especialistas en psicología.

En el evento del sábado, la fundación logró recibir casi $56 mil dólares de donativos, mismos que son invertidos en continuar con sus servicios, además de investigaciones en las que han concluido que un suicidio puede ser provocado por una condición mental neurobiológica, psicológica o hasta genética.

Otros factores, de acuerdo con AFSP, son una depresión, utilización de sustancias, un desorden bipolar de la personalidad, esquizofrenia o psicosis, cambios de humor y ansiedad, sumados a factores externos como un estrés prolongado, acceso a drogas o armas para cometer el suicidio y experiencias en el pasado como un previo auto atentado o abuso infantil.

Es por eso que hablar puede salvar una vida. En un encuentro con una persona que presenta los síntomas anteriores se le debe de preguntar directamente si ha considerado el suicidio, para obtener una respuesta cerrada de “sí o no”.

Para más información visite

www.afsp.org