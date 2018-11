Se reconoce labor filantrópica

La revista Vegas Magazine y la coorporación Howard Hughes llevaron a cabo la décima edición de su entrega anual “Vegas Gives”, el miércoles 7 de noviembre, en Fairway Hills in The Ridges, Summerlin, en el que se reconoció a colaboradoras de diez organizaciones, que se han consolidado como mujeres líderes en la comunidad.

10 mujeres que participan en organizaciones no lucrativas fueron reconocidas en “Vegas Gives”. Miércoles 7 de noviembre de 2018, en Fairwall Hills in The Ridges, Summerlin. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Kristen Winchell de Make-A-Wish, recibió un cheque de parte de la corporación Howard Hughes y Modern Luxury Vegas Magazine. Miércoles 7 de noviembre de 2018, en Fairwall Hills in The Ridges, Summerlin. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Las honradas en la décima edición del evento fueron: Amanda Kouretas, de The Raiders Foundation; Kelli Maruca, de Help of Southern Nevada; Julietta Bauman Schreck, de Nevada Ballet Theatre; Denise Cashman, de The Shade Tree; Lori Nelson, de St. Judes Ranch for Children; Darlene Miller, de Opportunity Village; Melissa Engelland, de Engelland’s Vegas Born Heroes Foundation; Rushia Brown, de Toni’s House; Kristen Winchell, de Make-A-Wish of Southern Nevada y Annmarie Feiler, de Urban Seeds Foundation.

Las organizaciones sin ánimo de lucro en Nevada ayudan a la economía, ya que el último análisis del Centro Democrático de Cultura de UNLV, titulado “El alivio social de Nevada” del año 2011, así lo reveló. Con 8,144 organizaciones registradas, generaron $14.5 billones de dólares, de los cuales solamente $2 billones fueron sus costos de operación, dejando el resto a sus distintas causas.

Y es que la población cooperó ese año con 59.8 millones de horas en trabajo voluntario, lo que equivale un ahorro de más de 28 mil salarios en empleados de tiempo completo, quienes cobrarían por su labor. A pesar de los números tan alentadores, esto solamente equivale al 22.2% de residentes en Nevada, lo que rezagó al estado al lugar 48 nacional en el rubro de voluntariado.

De acuerdo con dicho análisis, las organizaciones no lucrativas ocuparon el lugar 9 en generación de empleos remunerados, superando por ejemplo a los trabajos que ofrecía el sector de bienes raíces. El sector privado ocupo al 4.5% de trabajadores en activo, mientras que las organizaciones no lucrativas dieron empleo al 3.7% en Nevada.

“Los que ayudan también necesitan ayuda”, dijo Kristen Winchell, representante de Make-A-Wish, destacando en entrevista con El Tiempo que “nosotras juntamos dinero para realizar los deseos de los niños que tienen una enfermedad incurable a realizar un sueño, lo que sea, ver algo, ir a algún lugar, conocer a una personalidad, tener una experiencia, les da un descanso a lo que sea que están enfrentando”.

“Somos mujeres que estamos siendo reconocidas, pero es el trabajo para la comunidad el que debe destacar, en cualquier tipo de ocupación la mujer debe hacer el doble de esfuerzo muchas veces para ser reconocida, por eso en lo personal agradezco este reconocimiento para todas”, comentó por otro lado Winchell, quien recibió un cheque para Make-A-Wish por $1,500 dólares de parte de la corporación Howard Hughes y Modern Luxury Vegas Magazine.

Rushia Brown, mejor conocida por ser una ex basquetbolista profesional colaboradora del equipo Aces de Las Vegas, representó a la organización Toni’s House, un refugio temporal para personas en transición de obtener un lugar de vivienda permanente, “Yo soy recién llegada a Las Vegas y me da un gusto ver como se trabaja en equipo por la comunidad”, dijo.

Emmy Kasten, directora de Vegas Gives, explicó que el propósito fue honrar a las mujeres que dan, no tienen que tener un cargo dentro de la organización, ya que varias lo que hacen es ser activistas en la recolección de fondos de forma voluntaria, “la corporación Howard Hughes siempre ha apoyado a las organizaciones no lucrativas y sus mujeres desde la creación de este reconocimiento”, acotó.