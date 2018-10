Se rompió récord de votación temprana en el estado

octubre 24, 2018 - 10:45 am

El joven Moisés Soriano fue felicitado por su familia por participar en la elección. Sábado 20 de octubre del 2018 en The Boulevard. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Uno de los puntos de votación más concurridos fue el Centro Comercial The Boulevard. Sábado 20 de octubre del 2018 en The Boulevard. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Magdaleno Muro, es ciudadano hace 15 años y salió a votar temprano. Sábado 20 de octubre del 2018 en el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El sábado 20 de octubre abrieron las casillas en los distintos condados del estado de Nevada para iniciar con el periodo de votación temprana, que comprende del sábado 20 de octubre y hasta el viernes 2 de noviembre, para posteriormente tener el día de Elección General, el martes 6 de noviembre, en donde se definirá, entre otros cargos el de gobernador.

El primer día de votaciones contabilizó en el estado un total de 40,562 votos, de los cuales 30,741 fueron solamente en el Condado Clark. El domingo 21 de octubre, fueron otros 23,741 votos en este mismo condado, siendo un total de 54,177 votos el fin de semana.

Los porcentajes al cierre de los conteos del fin de semana por partido en la entidad (10/21/2018. 10:45 pm) eran de 45.86% demócratas, 36.02% republicanos y 18.12% para otros. Números que cambiarán considerablemente hasta el día definitivo de elección.

La información anterior fue proporcionada por la oficina de la Secretaría de Estado de Nevada.

Uno de los puntos de votación más concurridos fue el Centro Comunitario del Este de Las Vegas. El inmueble se abrió desde las 10:00 de la mañana en espera de recibir a una gran cantidad de personas hispanas.

En este evento se encontró al originario de Zacatecas, México, Magdaleno Muro, quien desde hace 15 años es ciudadano, “es un privilegio salir a votar, por eso vine el primer día a primera hora. Antes yo esperaba que la gente que tenía la oportunidad hiciera su voto a favor de los latinos, hoy yo puedo ser esa voz con algo que es un derecho”, consideró.

Magdaleno dijo estar informado sobre las propuestas de los candidatos, “yo si estoy enterado de lo que han dicho en los partidos, si no fuera así, no vendría, uno debe de estar seguro y sin importar el partido, elegir las ideas, no a la persona”.

Otro de los centros de votación que El Tiempo acudió, fue el instalado en el Centro Comercial The Boulevard, donde el joven de 21 años Moisés Soriano -de origen mexicano y ciudadano por nacimiento- votó por primera ocasión, “si es un sentimiento de responsabilidad, de venir con la familia a la plaza y tomarte unos minutos para votar”.

Soriano agregó que, “no tengo mucha idea de política, es poco lo que he escuchado de propuestas o sobre los partidos”, además confesó que fue esperado por su familia para felicitarlo por su participación en las elecciones.

La oficial de información pública de la Secretaría de Estado de Nevada, Jennifer Russell, recordó que “hay 96 puntos para ejercer la votación temprana en el Condado Clark, entre los que se incluyen centros comerciales como The Boulevard, además de Galleria Sunset y Meadows Mall, centros comunitarios e inclusive en el Strip (3550 W. Harmon Avenue)”.

Las ventajas de votar antes del día de la elección son, “que las personas pueden ir en su propio horario y comúnmente evitar las grandes líneas, es de entrada por salida, el voto temprano es muy popular especialmente en el Condado Clark”, precisó la vocera.

Habrá otros sitios temporales por día para votar, como las tiendas Albertson’s, bibliotecas y el gimnasio Las Vegas Athletic Club, en su sucursal localizada en las inmediaciones de Rainbow Blvd. y Lake Mead, al oeste de la ciudad. Debe confirmar fechas y horarios al teléfono 702-455-3666 (en español) o en el sitio web www.clarkcountynv.gov/votesp