Se sospecha de incapacidad de manejar en accidente fatal del noroeste de Las Vegas

Una mujer murió y dos hombres resultaron gravemente heridos en un accidente el domingo por la mañana en el noroeste de Las Vegas, informó la policía.

Según un comunicado de prensa:

El conductor de un Tesla Model 3 negro 2019 estaba acelerando y se pasó una luz roja a las 9:45 a.m., golpeando un Honda CR-V 2018 plateado en West Cheyenne Avenue y North Soft Breezes Drive, al oeste de Buffalo Drive. El Tesla giró hacia la esquina sureste de la intersección y golpeó a cuatro peatones, además, los escombros de los vehículos golpearon un 2002 Chrysler Town & Country.

Police said there were two vehicles involved – There’s a white SUV and a black Tesla. Pedestrians were standing on the southwest corner here when they were struck. #RJNow pic.twitter.com/XTj4zj4S5P

— Max Michor (@MaxMichor) September 22, 2019