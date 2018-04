Se volverá a licitar un proyecto de barreras en el Strip de Las Vegas

abril 25, 2018 - 9:49 am

La gente camina más allá de los bolardos de seguridad recientemente instalado en Las Vegas Strip el martes 2 de enero de 2018. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal) @vegasphotograph

El Condado de Clark está retirando un proyecto de seguridad del Strip de Las Vegas para presentar una oferta luego de una queja sobre cómo se pagó la primera fase del proyecto a los trabajadores.

Muller Construction fue criticado este año por la forma en cómo calculó los salarios de los empleados que instalaron unos 800 postes de acero a lo largo de las aceras del Strip. Los postes, conocidos como bolardos, son barreras para evitar que los vehículos lleguen a las aceras.

Los comisionados del condado en enero estaban listos para aprobar una extensión de contrato de 2.5 mdd con Muller Construction para instalar otros 600 puestos. Pero la votación quedó en suspenso cuando la Fundación “Nevada for Fair Contracting” alegó que Muller Construction había clasificado mal a los trabajadores y les había pagado mal por los intercambios realizados.

El condado auditó la nómina de la empresa y descubrió que Muller Construction pagó en exceso a algunos empleados y pagó menos a otros. La oficina del Comisionado Laboral de Nevada confirmó los hallazgos del condado.

Desde entonces, Muller Construction ha arreglado los pagos insuficientes y permite que los empleados pagados en exceso mantengan los salarios adicionales, por lo que el abogado de la compañía Robert Kern señaló que estaba sorprendido de saber que el proyecto se lanzará la semana próxima sin más debate público o una votación de la comisión del condado.

“Pensamos, teniendo en cuenta las conclusiones del condado, que no había maldad, y que en realidad pagamos en exceso en general, que era una elección sorprendente a menos que fuera por motivos políticos”, agregó Kern. “Creemos que (el sindicato) Local 872 está usando toda su influencia para asegurarse de que las tiendas que no pertenecen a la unión no puedan obtener contratos en el Strip, independientemente de lo que diga la ley”.

Kern y Muller Construction han alegado que la Nevada Foundation for Fair Contracting está siendo impulsada por el Laborers Local 872. Varios funcionarios electos del sindicato ocupan puestos de liderazgo en la Nevada Foundation for Fair Contracting.

Muller Construction, una compañía no sindicalizada, en febrero demandó tanto al sindicato como a la fundación por difamación. Los líderes del sindicato y la fundación han dicho que nada inapropiado está sucediendo y que solo están buscando trabajadores.

El martes, el presidente de la fundación y gerente de negocios de Laborers Local 872, Tommy White, describió que Muller Construction es afortunada porque puede volver a autorizar el proyecto y el estado no lo descalificó temporalmente para que no le adjudiquen contratos públicos.

“Creo que bajaron bastante fácil”, señaló White. “Si no le estás pagando bien a tus trabajadores, o bien se te debe prohibir que acepte puestos de trabajo o se debe volver a hacer el trabajo”.

El vocero del condado, Dan Kulin, comentó que se espera que la empresa ganadora de la licitación comience a instalar bolardos alrededor de agosto. El trabajo se estima que demore de dos a tres meses.