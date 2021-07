Seguridad y responsabilidad ante las armas de fuego

La Cámara de Comercio Cristiana y 3 Dot Sight Group llevaron a cabo su primer seminario en español sobre seguridad de armas de fuego. Sábado 26 de junio de 2021 en Allure Gardens Banquet Hall. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La Cámara de Comercio Cristiana y 3 Dot Sight Group llevaron a cabo su primer seminario en español sobre seguridad de armas de fuego. Sábado 26 de junio de 2021 en Allure Gardens Banquet Hall. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La Cámara de Comercio Cristiana y 3 Dot Sight Group llevaron a cabo su primer seminario en español sobre seguridad de armas de fuego. Sábado 26 de junio de 2021 en Allure Gardens Banquet Hall. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Glauber Ernesto Moreno, vicepresidente de mercadotecnia de la Cámara de Comercio Cristiana y asistente entrenador en 3 Dot Sight Group, fue el encargado de brindar la información a los asistentes al seminario informativo sobre armas de fuego. Sábado 26 de junio de 2021 en Allure Gardens Banquet Hall. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Glauber Ernesto Moreno, vicepresidente de mercadotecnia de la Cámara de Comercio Cristiana y asistente entrenador en 3 Dot Sight Group, fue el encargado de brindar la información a los asistentes al seminario informativo sobre armas de fuego. Sábado 26 de junio de 2021 en Allure Gardens Banquet Hall. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Con el objetivo de impulsar la educación, inclusión y diversidad en la comunidad hispana, la Cámara de Comercio Cristiana y 3 Dot Sight Group llevaron a cabo su primer seminario sobre seguridad de posesión de armas de fuego, el cual fue completamente gratuito y se instruyó en español.

“Siendo una Cámara Cristiana, apoyamos este tipo de seminarios. La propia palabra de Dios dice: ‘Mi pueblo por ignorancia pereció’. Si tú no sabes algo, de cualquier forma no estás exonerado de la ley. El seminario instruye a las personas sobre cuándo, cómo y porqué, se tiene un arma de fuego”, comentó la presidenta de la Cámara de Comercio Cristiana, Emilia Olivia Ruíz, durante una conversación con El Tiempo.

El evento se realizó el sábado 26 de junio en las instalaciones del Allure Gardens Banquet Hall, y surgió como una iniciativa por brindarle a la comunidad hispana las mismas oportunidades informativas que la población de habla inglesa.

“Se levanta una criminalidad injustificada cuando tú no conoces lo que no debes hacer. Cuando tienes un arma y la quieres usar ante cualquier circunstancia, eso trae un aumento en la criminalidad. Queremos que las personas estén instruidas, usar armas siempre ha existido”, mencionó Ruíz.

De acuerdo con información del seminario, durante la pandemia se vendieron más de cuatro mil millones (4 billion) de armas de fuego a nivel nacional, cifra que aumenta la importancia de brindar la información adecuada a la población para tener una mejor comprensión del tema y su seguridad.

“Nosotros no promovemos la compra de armas de fuego, no tenemos ningún convenio con ninguna tienda que venda armas de fuego o municiones. Nuestro deber es instruir al hombre de negocios, los que han tomado la decisión de no tener personal seguridad, ya que ellos son la seguridad para su negocio ante la delincuencia”, aseveró Ruíz.

El seminario fue impartido por Glauber Ernesto Moreno, quien funge como vicepresidente de mercadotecnia de la Cámara de Comercio Cristiana y como asistente entrenador en 3 Dot Sight Group. El especialista hizo énfasis en la importancia de brindar recursos en español.

“Es un paso grande, ya que en los pasados dos años se han vendido millones de armas de fuego. Eso significa que hay muchos dueños de armas, muchas personas que tienen una por primera vez y necesitan ese conocimiento para evitar accidentes y problemas legales”, acotó Moreno.

En el evento se abordaron las maneras adecuadas para el uso y almacenamiento de armas de fuego, cómo evitar accidentes por desconocimiento y/o descuido, acceder al conocimiento sobre sus derechos y la ley, además de saber cómo interactuar con los oficiales de policía ante una situación determinada.

“Hablamos las reglas básicas para que las personas que poseen un arma lo hagan de manera segura para sí mismos y sus familiares. Aclaramos lo que es la defensa propia en Nevada y cómo se puede justificar en caso de que una persona sea agredida. También abordamos cómo las personas se pueden sentir más seguras alrededor de quienes poseen armas de fuego”, explicó Moreno.

Los asistentes pudieron realizar preguntas, entre las cuales destacaron qué hacer ante situaciones en grupo donde alguien posee un arma, cómo actuar al tener interacción con la policía y de qué manera portar un arma mientras se está en un lugar público.

“Aclaramos las maneras en que se pueden portar las armas de fuego dentro de Nevada, qué armas son lícitas para los ciudadanos. Hablamos mucho sobre la importancia y necesidad que las personas que portan un arma tengan acceso al permiso CCW, ya que describe el carácter de uno mismo, es una investigación federal que determina en 180 días si la persona puede tener el arma oculta o no”, agregó Moreno.

Finalmente, sobre el trabajo de la Cámara de Comercio Cristiana, Emilia Olivia Ruíz, mencionó que “la misión es unir a las personas, ya que no somos iglesia, no somos ministerio, no somos eclesiástico. Somos sin fines de lucro. Trabajamos con la persona de manera más integral, nos interesa el individuo, que tiene negocio, no el negocio que tiene el individuo”.

Este fue el primer seminario gratuito de una serie que se estarán realizando próximamente.