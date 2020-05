Senadoras de Nevada: El asunto de Horsford es privado

mayo 20, 2020 - 10:04 am

Las senadoras Catherine Cortez Masto, arriba a la izquierda, y Jacky Rosen, abajo a la izquierda, afirman que una relación extramatrimonial que involucra al representante Steven Horsford es un asunto privado, y estos son los primeros comentarios de sus colegas legisladores desde que el reportaje apareció en el Review-Journal el viernes, 15 de mayo de 2020. (Las Vegas Review-Journal, AP Fotos de archivo)

WASHINGTON — Las dos senadoras de Nevada, ambas demócratas, afirman que un asunto extramarital que involucra al representante demócrata Steven Horsford es un asunto privado, y estos son los primeros comentarios de sus colegas legisladores desde que el reportaje salió en Las Vegas Review-Journal el viernes.

Horsford, de 47 años, reconoció su relación con Gabriela Linder después de que revelara detalles y lo nombrara en un podcast titulado “Mistress for Congress”. La relación comenzó en 2009, cuando Linder, entonces de 21 años, fue ayudante del ex senador Harry Reid, demócrata por Nevada, y Horsford, quien entonces tenía 36 años, y era líder de la mayoría del Senado Estatal.

Inicialmente, nadie en la delegación del Congreso de Nevada discutió el asunto públicamente, incluso cuando los oponentes políticos de Horsford en el 4º Distrito Congresional pidieron su dimisión o una investigación sobre el asunto.

Eso cambió el martes, cuando las senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen emitieron declaraciones casi idénticas catalogando el asunto como personal.

“La senadora Cortez Masto ha leído el informe del Review Journal y cree que es un asunto personal para el congresista Horsford y su familia”, según una declaración publicada por su oficina.

Un vocera de Rosen declaró que “la senadora cree que este es un asunto personal del congresista Horsford y su familia y quiere respetar su privacidad en este momento”.

La relación intermitente finalizó en abril, antes de que Linder comenzara su serie de podcasts bajo el seudónimo de “Love Jones”. Un quinto episodio que se esperaba que se estrenara el domingo no fue lanzado.

Por su parte, Horsford ha comentado que el asunto fue “una muy mala decisión” y ha pedido privacidad.

“Es cierto que tuve una relación previa fuera de mi matrimonio, durante varios años”, confesó anteriormente en una declaración al Review-Journal. “Lamento profundamente a todos aquellos que han sido afectados por esta muy mala decisión, sobre todo a mi esposa y mi familia. Por la preocupación por mi familia en este momento difícil, pido que se respete nuestra privacidad”.

Un empleado de su oficina que pidió no ser nombrado anunció que Horsford no tiene intención de renunciar. Está buscando su tercer periodo no consecutivo en la Cámara de Representantes.

(Horsford fue la primera persona en representar el 4º Distrito, que fue creado después del censo de 2010. Sirvió desde 2012 a 2014, cuando fue derrotado para la reelección. Ganó el puesto de nuevo en 2018).

El director de personal del Comité de Ética de la Cámara de Representantes se negó a comentar sobre el asunto el martes.

El ex representante del 4º Distrito, Rubén Kihuen, quien sirvió junto con Horsford en el Senado Estatal, eligió no buscar la reelección en 2018 después de ser acusado de acoso sexual en el lugar de trabajo. Linder no trabajó para Horsford en ningún puesto durante su relación ilícita.