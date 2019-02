Nayib Armando Bukele será el presidente más joven de El Salvador

Archivo.- Nayib Armando Bukele presidente electo de El Salvador. Foto AP.

Archivo.- Dr. Félix Ulloa, vicepresidente electo de El Salvador. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

El político y empresario Nayib Armando Bukele, candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), con apenas 37 años, se convertirá en el presidente más joven del llamado “Pulgarcito de América”. Con su sorpresiva victoria, logró romper el bipartidismo de la etapa de postguerra en El Salvador. Bukele ganó las elecciones presidenciales en El Salvador, según cifras preliminares, con un millón 254 mil votos, el 53.78 por ciento de la votación general, ahora sustituirá en la presidencia al ex-comandante guerrillero del FMLN, Salvador Sánchez Cerén.

El futuro gobierno salvadoreño replanteará las relaciones diplomáticas de ese país con Venezuela y Nicaragua, afirmó el vicepresidente electo, Félix Ulloa. Al conocerse el triunfo de Bukele el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, felicitó al próximo presidente salvadoreño y señaló que su país está listo para nueva etapa de relaciones “basadas en los más altos valores democráticos”.

Cabe destacar que, a nivel local, el Dr. Félix Ulloa, expuso la plataforma de campaña a los salvadoreños que residen en Las Vegas y en otros estados de la Unión Americana, durante un conversatorio organizado por la Coalición Centroamericana que preside Eduardo López Rajo, con motivo de su 15 Aniversario, celebrado el viernes 30 de noviembre de 2018 en el Suncoast hotel & casino.

En aquella oportunidad, Ulloa -compañero de fórmula de Bukele y candidato a la vice presidencia de El Salvador por el movimiento Nuevas Ideas- externó “al igual que lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo, el día que se inició la Cuarta Transformación en México: mi gobierno se compromete a tres cosas; a no mentir, a no robar y a no traicionar al pueblo”.

Con el resultado de la elección se abre una esperanza para la diáspora salvadoreña en el mundo.

Contacte a Frank Alejandre en: falejandre@eltiempolv.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.