Siguen esfuerzos contra la violencia armada

Estudiantes de UNLV continúan pidiendo al Congreso la toma de acciones para mejorar la seguridad en las escuelas. Viernes 20 de abril de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Estudiantes de UNLV y organizaciones activistas marcharon por el campus como protesta contra la violencia armada. Viernes 20 de abril de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“No queremos ser tiroteados en nuestro salón de clase”: Aarón Ibarra, estudiante de UNLV. Viernes 20 de abril de 2018 en UNLV. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El viernes 20 de abril, un estudiante de la preparatoria Forest de Florida le disparó en el tobillo a uno de sus compañeros, la persona lesionada fue llevada a un hospital para recibir atención médica, mientras que el sospechoso fue puesto bajo custodia de las autoridades.

Este hecho ocurrió pocos días después de haberse cumplido dos meses de la mortal balacera ocurrida en la escuela Stoneman Douglas de ese mismo estado, en la que murieron 17 personas.

Precisamente el 20 de abril, estudiantes de la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV) y organizaciones locales realizaron una marcha por el campus para nuevamente pedir a los miembros del Congreso que tomen acción para proteger a las escuelas de toda la nación.

“El objetivo es que sea efectiva la reforma de las armas, en Estados Unidos estamos en riesgo todos los estudiantes, no sabemos cuándo puede pasar algo, un estudiante no debe tener miedo. Estamos aquí para que nuestros congresistas actúen y no solo estén ahí parados… No queremos ser tiroteados en nuestro salón de clase”, comentó Aarón Ibarra, integrante de Mi Familia Vota y estudiante de UNLV.

El mes pasado en este mismo campus se llevó a cabo un evento similar que contó con un alto número de participantes, situación que contrastó en este evento reciente, ya que la asistencia fue menor pero el impulso para pedir acción a los políticos de EE.UU. fue el mismo.

El integrante de la organización Make The Road Nevada, José Macías, pidió a los legisladores federales de ambos partidos “que se pongan las pilas”, debido a que considera que actualmente los estudiantes asisten con cierto temor a sus escuelas.

“Ya no nos podemos quedar callados, debemos hacer todo lo que sea posible, presionar a los legisladores para que hagan leyes para que los estudiantes se sientan seguros.

Es un tema muy delicado para muchas personas pero se debe hablar y encontrar una solución. Armas siempre van a haber, pero pedimos que estén reguladas, que sepamos en que manos están y si las personas las tienen, que sean personas responsables y que sepan cómo manejarlas”, opinó Macías.