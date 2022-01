Siguen las incógnitas sobre el CES, la mayor feria anual de la ciudad

Trabajadores se preparan para el CES en Las Vegas Convention Center el jueves 30 de diciembre de 2021. La feria está programada para comenzar el 5 de enero. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El CES siempre ha sido la mayor feria anual de la ciudad, pero con las incertidumbres del COVID-19, es posible que este año sea destronado.

Nadie sabe realmente cuántas personas asistirán esta semana al CES, que se enfrenta a desafíos debido a la rápida propagación de la variante ómicron de COVID-19.

Los organizadores de la feria anunciaron el viernes que van a reducir la feria en un día, cerrando el 7 de enero a las 6 p.m., y eliminando las actividades del sábado. Dijeron que la medida se adoptó como una medida de seguridad adicional a los actuales protocolos de salud que se han puesto en marcha para el CES.

La feria, de tres días de duración, se celebrará ahora de miércoles a viernes en varios recintos, como el Las Vegas Convention Center, The Venetian Expo y el Mandalay Bay Convention Center. El lunes comienzan dos días de preestrenos y eventos para los medios de comunicación.

El CES suele atraer a más de 170 mil asistentes y 2,200 expositores, de los que hasta un 30 por ciento proceden de países extranjeros.

Las medidas de seguridad son primordiales

La Consumer Technology Association (CTA) que patrocina el evento ha establecido algunos de los protocolos de salud y seguridad más estrictos jamás desarrollados para una gran reunión en la ciudad, y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) ha reconocido sus esfuerzos.

“Apreciamos lo proactiva que ha sido la CTA para proporcionar el entorno más seguro y saludable para sus asistentes y expositores”, dijo Lori Nelson-Kraft, vicepresidenta de comunicaciones de la LVCVA.

“Respetamos la decisión personal de viajar o asistir a los eventos en persona; sin embargo, la CTA ha hecho un excelente trabajo al implementar niveles adicionales de medidas de salud y seguridad asegurando que la CES será una feria para gente totalmente vacunada y proporcionando kits de prueba de COVID de cortesía para sus expositores y asistentes”, dijo.

Este año, la asociación no ofrece una estimación de afluencia, pero señaló que es probable que muchos esperen hasta el último momento para decidir si estarán en Las Vegas o participarán en la feria virtual en línea que se anunció como opción de participación el verano pasado.

“Sabemos que varias empresas importantes redujeron su presencia física en el CES 2022, y entendemos su preocupación”, dijo el presidente y director general de la CTA, Gary Shapiro, en un artículo de opinión publicado la semana pasada por el Review-Journal. “Quieren proteger a sus empleados del COVID-19 y del riesgo de tener que pasar una cuarentena en Las Vegas”.

Al mismo tiempo, los críticos han arremetido contra la asociación en entradas de blog por no haber cancelado lo que temen que sea un evento superdifusor, y docenas de grandes empresas tecnológicas ya se han retirado de la asistencia en persona a la feria.

El analista de juegos y turismo Brendan Bussmann, director de asuntos gubernamentales de Global Market Advisors, con sede en Las Vegas, dijo que los organizadores del CES han hecho todo lo posible para proporcionar un entorno seguro.

“El CES ha hecho todo lo correcto para intentar que el evento sea lo más seguro posible”, dijo. “Pero lo desconocido sigue siendo lo desconocido y hay muchas preguntas sin respuesta que hacen que sea muy difícil celebrar eventos como este. No digo que no deba continuar, pero demuestra lo frágil que es y cómo las cosas pueden cambiar en un instante”.

Sintiendo los efectos

Las consecuencias han sido palpables. Microsoft Corp., Google, General Motors Co., Waymo, Lenovo Group, AT&T Inc., T-Mobile, Amazon, Twitter Inc., BMW, Advanced Micro Devices, Micro-Star International Co., Procter &Gamble Co. y Meta Platforms Inc., antes conocida como Facebook, son algunas de las grandes empresas que se han echado atrás ante la rápida difusión de la variante ómicron.

Los precios de las habitaciones en muchos hoteles, que suelen ser entre 200 y 500 dólares más altos de lo normal durante la semana del CES, también han bajado –algunos a menos de 100 dólares por noche, según Hotels.com–, lo que refleja una posible reducción de la demanda. Cientos de vuelos en todo el país han sido cancelados mientras las aerolíneas lidian con la escasez de personal que se ha producido debido a la pandemia y al mal tiempo.

Aun así, los responsables de la CTA señalan los aspectos positivos de asistir a la feria en persona. Shapiro y Karen Chupka, vicepresidenta ejecutiva de CES para la asociación, han destacado el gran valor de experimentar las nuevas tecnologías y la innovación en persona, razón por la que la asociación sigue adelante con la feria de Las Vegas.

Y habrá mucha tecnología e innovación que ver.

Tecnología de automóviles encabeza la lista

Chupka dijo que la tecnología de la automoción será uno de los sectores más destacados de la feria este año, y que CES aprovechará su expansión en el nuevo West Hall del Las Vegas Convention Center para mostrar la tecnología de los vehículos autónomos y otros artilugios para carros.

El estacionamiento al oeste del West Hall se usará para demostraciones de conducción y, por primera vez, los vehículos de carreras autónomos se enfrentarán en Las Vegas Motor Speedway el viernes como parte del Indy Autonomous Challenge, en el que participarán varios equipos de carreras universitarios.

Chupka espera que el “people-mover” de Boring Co. –el sistema de tránsito subterráneo de dos túneles de una milla de largo en el Centro de Convenciones que se inauguró en junio– sea un gran éxito entre el público. Basándose en los rumores previos a la feria, Chupka está convencida de que la mayoría de los asistentes no saben qué esperar cuando lo ven por primera vez.

Aunque los productos de automoción serán el centro de atención, una de las alegrías del CES es la gran variedad de productos que se expondrán.

Se mostrará tecnología robótica, incluso en el stand de Pudu Robotics, donde se exhibirán siete robots de servicio.

La empresa china Okai tiene previsto exponer su línea de e-scooters, e-bikes y accesorios.

En colaboración con Verizon y su tecnología 5G, Vuzix Corp. mostrará sus gafas inteligentes y productos de realidad aumentada para deportes y videojuegos.

También se expondrá tecnología portátil, como la línea de productos Muscle Suit de Innophys Co. Ltd. Se trata de trajes de asistencia que reducen la tensión en la cintura y los brazos, usando aire comprimido para ejercer una fuerza auxiliar, aplicable en los campos de la fabricación, la agricultura, los cuidados de enfermería, la logística y la construcción.

Internet of Everything Corp. muestra productos para proteger a las empresas de los ciberdelincuentes y ciberterroristas que usan ransomware, malware y el secuestro del sistema de nombres de dominios para extorsionar.

Tecnología médica

La tecnología médica también estará presente en el CES, y los organizadores de la feria ya han aplicado algunos de esos conocimientos para mantener la seguridad de todos los asistentes.

La asociación le informó a los asistentes de que deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 para poder recoger una credencial de acceso a la feria. La CTA también recomienda hacerse la prueba de COVID-19 antes de partir hacia Las Vegas.

Los viajeros internacionales deben mostrar un resultado negativo en la prueba de COVID-19 realizada como máximo un día antes de viajar a Estados Unidos. La asociación también recomienda a los asistentes que se vacunen contra el COVID y la gripe antes de partir.

Los asistentes que lleguen al Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas podrán recoger sus credenciales de acceso en la terminal.

Cuando los asistentes reciban sus credenciales de identificación, recibirán un kit gratuito de “autotest” antígeno COVID-19 de Abbott BinaxNOW. Los organizadores recomiendan que los asistentes realicen la prueba de 15 minutos, que requiere un hisopo nasal a poca profundidad, en sus habitaciones de hotel antes de entrar en cualquier lugar de la convención.

Cubrebocas obligatorios

Los organizadores de la feria afirman que harán cumplir la normativa sobre uso de cubrebocas del estado de Nevada, exigiendo a los asistentes que lleven el rostro cubierto en los stands y en las instalaciones interiores de la exposición, en las salas de conferencias y de ponencias y en los autobuses del CES que transportan a los asistentes entre los recintos. Los embajadores de seguridad de CES vigilarán el piso de la feria y proporcionarán cubrebocas a quienes no porten.

La asociación dice que los cubrebocas son opcionales en exteriores.

Para los asistentes internacionales, la asociación ofrece pruebas de diagnóstico gratuitas a quienes las necesiten para viajar a sus países de origen.

