Sin casco no hay diversión

Chicos y grandes deben de utilizar su casco al montar bicicleta. Sábado 18 de mayo de 2019 en el hospital Mountain View. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

85% de las lesiones en la cabeza son evitadas en accidentes si el ciclista lleva casco. Sábado 18 de mayo de 2019 en el hospital Mountain View. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Edgar Gámez ha roto cascos en caídas contra el piso que le han salvado de una lesión. Sábado 18 de mayo de 2019 en el hospital Mountain View. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

El sábado 18 de mayo, en el estacionamiento del hospital Mountain View, se realizó la entrega de 500 cascos a niños de la comunidad, se brindó información por parte del Distrito Escolar del Condado Clark respecto a este medio de transporte y la Coalición de Ciclistas del Sur de Nevada (SNVCB, por sus siglas en inglés) mostró las seguridades básicas para infantes ciclistas en las calles.

Jennifer McDonnell, vocera del hospital Mountain View, donadores de los cascos, comentó, “nuestra meta con esta entrega es reducir los golpes en la cabeza que diariamente llegan a la sala de emergencias del centro médico, la probabilidad de una lesión disminuye si la persona lleva la protección”.

Un accidente en una bicicleta siempre puede ocurrir, más si se quiere ir a la par del tránsito vehicular, a pesar de utilizar los carriles designados para los ciclistas. Sin embargo, el daño siempre va a ser menor si se utiliza el casco, ya que el conductor de un automóvil nunca va a sufrir ningún daño por golpear una bicicleta. El 85% de las lesiones en la cabeza pueden ser prevenidas si se utiliza el casco.

Otra de las medidas de seguridad básicas son las luces reflectoras en los rayos y traseras, mismas que también fueron obsequiadas en el evento, Tracy Travis, representante de SNVBC, comentó que “se debe de tener la bicicleta en buenas condiciones, hay herramienta especializada para ellas, tener las llantas a la presión adecuada, revisar frenos, la cadena lubricada y las luces o reflectores instalados”.

Un ciclista debe estar seguro de que es visible a los automovilistas, utilizando ropa de colores que se distingan, siempre deben de circular en el mismo sentido que el tránsito de la calle, nunca en su contra, hay que ir pegados lo más posible a la derecha de los carriles, prácticamente a la orilla de la acera para evitar accidentes.

Travis hizo hincapié en que “actualmente es muy común ir con el celular al volante, tanto en carros como en bicicletas”, la prudencia debe ser del ciclista, su carrocería prácticamente es su cuerpo y debe de tener las dos manos al mando, sin una distracción extra como audífonos con música, recomienda la SNVBC.

El grupo de ciclistas BMX de Ricardo Laguna, deslumbró al público con su forma espectacular de utilizar sus bicicletas para realizar piruetas, volar en una rampa o montarla en una sola llanta, entre ellos se encuentra el venezolano Edgar Gámez. Todos ellos utilizaron cascos.

“No me imagino esta demostración sin la protección a la cabeza, yo he quebrado cascos en caídas desde la rampa directamente con el concreto de la calle donde se instala, es lo que pega primero en unas caídas, gracias a esto sigo practicando y presentándome, tengo 18 años en BMX y no por eso hago un exceso de confianza, siempre hay que ocupar casco”, dijo Gámez.

Cabe hacer mención que, en las calles, de acuerdo con las leyes de Nevada (NRS 484B), los ciclistas deben de seguir las mismas reglas que los automovilistas, se deben de conocer las señales -a mano- de los ciclistas para anunciar vueltas, equivalentes a las direccionales de los carros y se debe de circular con al menos tres pies de distancia entre ambos.