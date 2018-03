Sin darse por vencidos, la lucha sigue

“Es frustrante ver que en manos de algunas personas está el destino de toda una familia, porque no somos nada mas son los dreamers, también es pensar qué va a pasar con sus papás, de cierta forma es muy difícil estar llevando esta situación”, comentó a El Tiempo Lupita Ramírez, madre de tres jóvenes ‘dreamers’ que continúan a la expectativa de qué va a suceder con su futuro.

En primer plano, la señora Lupita Ramírez se une a una protesta contra la inacción del gobierno federal y ambas cámaras del Congreso para dar una solución a los ‘dreamers’. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Alejandro Estrada, izquierda, porta un ataúd que simboliza que hubiesen “muerto los sueños de los dreamers”, en caso de que DACA si hubiera terminado el 5 de marzo. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Alejandro Estrada, izquierda, porta un ataúd que simboliza que hubiesen “muerto los sueños de los dreamers”, en caso de que DACA si hubiera terminado el 5 de marzo. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Algunos de los manifestantes se caracterizaron vestidos de negro y con rostros pintados. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas personas se unieron con pancartas para mostrar su apoyo a los beneficiarios de DACA. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Algunos de los manifestantes se caracterizaron vestidos de negro y con rostros pintados. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los manifestantes escribieron algunas cartas en apoyo a los 'dreamers'. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los manifestantes escribieron algunas cartas en apoyo a los 'dreamers'. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas personas se unieron con pancartas para mostrar su apoyo a los beneficiarios de DACA. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Distintas personas se unieron con pancartas para mostrar su apoyo a los beneficiarios de DACA. Lunes 5 de marzo sobre la calle Rancho. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Al término de la vigilia se llevó a cabo un foro informativo sobre la actualidad del programa DACA. Lunes 5 de marzo en SEIU. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Al término de la vigilia se llevó a cabo un foro informativo sobre la actualidad del programa DACA. Lunes 5 de marzo en SEIU. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

“Es frustrante ver que en manos de algunas personas está el destino de toda una familia, porque no son solo son los ‘dreamers’, también es pensar qué va a pasar con sus papás, de cierta forma es muy difícil estar llevando esta situación”, comentó a El Tiempo Lupita Ramírez, madre de tres jóvenes ‘dreamers’ que continúan a la expectativa de qué va a suceder con su futuro.

El 5 de marzo fue la fecha establecida por el gobierno federal para terminar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), sin embargo recientemente dos jueces de California y Nueva York, respectivamente, determinaron no hacer válida la cancelación del programa, aunque se mantiene el hecho de que nuevos solicitantes de DACA no pueden beneficiarse del programa; es decir, el alivio migratorio solo sigue vigente para los que necesitan renovarlo.

“Nos despertamos tratando de escuchar las noticias para saber si hay algún cambio nuevo con esta administración, ha sido muy difícil”, dijo Ramírez, quien como madre de familia tiene que dar apoyo y resistencia a sus hijos.

“Soy creyente de Dios, siempre les digo que no debemos de perder la esperanza, pero al mismo tiempo es difícil para todos ellos estar activos en este tipo de eventos, por eso trato de estar aquí, siempre he dicho que lo peor es no hacer nada”, agregó la madre de tres ‘dreamers’ mexicanos.

Aunque el programa no fue cancelado, distintos activistas, miembros de la comunidad y beneficiarios de DACA se dieron cita en las inmediaciones de la organización SEIU para realizar una vigilia y protesta a favor de los jóvenes ‘dreamers’, la actividad se llevó a cabo el lunes 5 de marzo como fecha simbólica.

“Es decepcionante ver que los políticos cuando están en campaña piden nuestro apoyo, personalmente siempre he tratado de apoyar en lo que puedo, tratando de que sea una persona que vea el interés de todo el pueblo, no solo de sí mismo”, aseguró Ramírez.

Al evento acudió el señor Alejandro Estrada en compañía de sus hijos, todos pintaron sus rostros como calavera con el objetivo de simbolizar que los sueños de los ‘dreamers’ hubiesen terminado, en dado caso, de haberse concretado la finalización de DACA, así lo expresaron los manifestantes.

“A mis hijos les estamos inculcando que al ser nacidos aquí tienen que defender los derechos de todos los inmigrantes, ellos tienen la voz y el voto. Cuando cumplan los 18 años de edad, pueden defender a todos los inmigrantes con su voto”, sentenció Estrada.

Después de la vigilia, organizaciones locales llevaron a cabo un foro informativo para explicar la actualidad de DACA y los recursos que aún existen para los ‘dreamers’; no obstante, el objetivo principal fue seguir pidiendo una legalización migratoria para ellos.

“Queremos que los legalicen, que les den su residencia, que no estén renovando cada cierto tiempo, que los legalicen para siempre. Ellos no conocen otro país más que este, sería muy difícil que manden a una persona a un país donde no conocen a nadie”, concluyó Estrada.