Single Mom Strong en Las Vegas

agosto 17, 2018 - 10:00 am

Tara Taylor, madre soltera y fundadora de la organización, crio a su hija Desiree desde los 6 meses de nacida. Miércoles 8 de agosto de 2018 en la Iglesia Metodista United. Foto Cristian De la Rosa / El Tiempo - Contribuidor.

Tara Taylor, fundadora de Madre Soltera Fuerte (Single Mom Strong), terminó su relación de pareja cuando su hija, Desiree, tenía solamente 6 meses de nacida, la ahora madre soltera se dedicaba a los bienes raíces, dejó esa profesión para estudiar cómo ser instructora de vida (life coach), dedicarse a su hija y ayudar a otras mujeres en situación similar a la suya.

Cada noche, al acostar a dormir a su hija, Taylor estudiaba 3 horas por las noches para poder terminar su nueva carrera, “no podía fallar, tenía que creer en mí misma y estar ahí para mi hija, necesitaba tener tiempo para llevarla a clases de danza, soccer e ir a mi trabajo”, comentó.

En la actualidad, aquella niña de 6 meses ha crecido y asiste a la Universidad de Arizona, Tara Taylor tiene 3 exitosas compañías, además de que se convirtió en consejera de vida como fue su meta. Su organización -sin fines de lucro- Madre Soltera Fuerte, se ha expandido desde Sacramento, California, a Las Vegas Nevada.

El miércoles 8 de agosto, en uno de los salones de la iglesia Metodista United, fue la primera reunión convocada por esta organización, en busca de madres solteras que deseen compartir sus historias en el grupo de ayuda, se planea tener noches de salir entre amigas, información para padres varones y sobre todo encontrar gente en común en esta ciudad.

Por la experiencia de ser madre soltera, Taylor sabe que una de las principales necesidades para poderse reunir a las mamás es tener quien cuide de sus hijos, por lo que voluntarias especializadas en cuidado infantil como maestras, son quienes -sin costo alguno- se encargaron de los niños mientras se desarrolló la reunión.

“39% de los niños en Las Vegas, están siendo criados por madres solteras, somos un recurso para ellas, que sientan un alivio, se van a dar cuenta que no tienen que sacrificar sus metas, se deben de sentir empoderadas, enriquecerse y sentir un coraje canalizado, lo mismo es para sus niños a quienes también atendemos”, confesó Taylor.

Una de las madres que participó en la reunión, quien prefirió no revelar su nombre, tiene 26 años de edad y su bebé tiene 18 meses nacido, “hoy a pesar de haber sido el comienzo y que no conozco a nadie, hablé de mi verdad y cosas que a nadie le había confesado, sentí que no iba a ser juzgada por primera vez”.

La joven agregó que, “intercambiamos teléfonos con las otras mamás, me platicaron de su experiencia de acuerdo a la edad de mi niño, la instructora (Taylor) opinaba de lo que decíamos de nuestros casos de una forma constructiva y con la base de también ser mamá soltera”.

De acuerdo a la experiencia de la fundadora, en las reuniones de su organización asisten mujeres de diversa situación económica y académica, asisten abuelas que son las que se encargan de los nietos, así como madres adolescentes. Quienes están sentadas una junto a la otra con lo único en común, probablemente, ser mamás solteras.

Para más información sobre las siguientes reuniones visite:

www.snglemomstrong.org