Sisolak critica los comentarios “viles” y “descaradamente racistas” de funcionaria de Nye sobre la primera dama

El gobernador Steve Sisolak en una declaración el lunes criticó los comentarios de una comisionada del Condado Nye hechos la semana pasada contra la primera dama de Nevada, Kathy Sisolak, llamándolos “viles” y “descaradamente racistas”.

La comisionada Donna Cox abrió sus comentarios en la reunión del pasado martes reconociendo que el gobernador ve a menudo las reuniones del Condado Nye. Ella pasó a llamar el COVID-19 un “virus político” y a acusar falsamente a la primera dama de beneficiarse del reciente mandato de los cubrebocas, como informó por primera vez The Nevada Independent.

El último mandato exigía que todo el mundo, vacunado o no, portara cubrebocas en espacios públicos interiores a partir del 30 de julio en los condados con altos índices de transmisión de COVID-19, incluidos los Condados Clark y Nye. Se ajustaba a una recomendación actualizada de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades.

“Voy a decirles algo sobre el gobernador”, mencionó Cox, según la grabación de la reunión. “… Bueno, unos meses después de ganar se casó con su esposa. No tengo ni idea de cuánto tiempo la conocía, pero ella es china. Y si sumas dos y dos, en realidad dijeron que la familia de ella en China es dueña de una compañía que está haciendo mucho dinero con este asunto. Que ella está aquí en Estados Unidos promoviendo y vendiendo todos estos cubrebocas y equipos de emergencia y todo, y que todos están siendo enviados desde China”.

“¿Hay alguna razón mejor en el mundo para querer hacer un mandato de cubrebocas?” continuó Cox más tarde.

Kathy Sisolak, nativa de Ely, es la menor de cuatro hermanos. Trabajaba como consultora financiera cuando conoció a Steve Sisolak en su gimnasio, cinco años antes de que el ex presidente de la Comisión del Condado Clark se postulara en 2018 para gobernador electo de Nevada, informó el Las Vegas Review-Journal.

En su declaración del lunes, el gobernador mencionó que estaba furioso después de escuchar los “comentarios viles y descaradamente racistas hechos contra mi esposa, una nevadense que ha dedicado su vida a hacer de nuestro estado un lugar mejor”.

“No hay lugar para este tipo de discurso de odio por parte de nadie, especialmente de un funcionario electo”, continuaba el comunicado. “Kathy y yo, junto con muchos otros, hemos trabajado duro para luchar contra el racismo antiasiático provocado por la desinformación en relación con el COVID-19, pero comentarios como estos solo nos hacen retroceder. Hacen daño a nuestra comunidad, a nuestro estado y a los que amamos”.

“Ahora es un momento en el que deberíamos unirnos para superar lo que ha sido uno de los momentos más difíciles para nuestro estado, no para atacarnos unos a otros”, continúa el comunicado. “Pido a todos los funcionarios electos y candidatos republicanos de Nevada a que se unan a mí para denunciar esta intolerancia”.

Cox no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios del Review-Journal a última hora del lunes.

La asambleísta de Nevada, Rochelle Nguyen, citó la declaración del gobernador en Twitter, diciendo “Ya es suficiente”.

“Hogar significa Nevada para una de las mayores poblaciones AAPI en el país y tenemos la suerte de tener a la primera dama Kathy Sisolak como líder en nuestra comunidad y nuestro estado”, dijo Nguyen. “El odio no tiene lugar aquí”.

Home means Nevada to one of the largest AAPI populations in the country and we are lucky to have First Lady Kathy Sisolak as a leader in our community and our state. Hate has no place here. Enough is enough. https://t.co/HpxA6T3gda

— Rochelle Nguyen (@rochellenguyen) August 10, 2021