Sisolak defiende su historial mientras se prepara para las amargas elecciones de 2022

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, frente a la mansión del gobernador en Carson City el miércoles. La mansión, decorada para Halloween, espera la habitual avalancha de "truco o trato". (Bill Dentzer/Las Vegas Review-Journal)

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, ofreció a un periodista un recorrido por la mansión del gobernador en Carson City el miércoles. (Bill Dentzer/Las Vegas Review-Journal)

CARSON CITY – Al igual que la prematura ola de frío de otoño, la política del año electoral también ha llegado a la capital de Nevada antes de tiempo. Ni siquiera la decoración de Halloween que engalana la mansión del gobernador está libre de reproches partidistas.

La decoración de temporada, que no ha cambiado desde hace al menos una década, provocó la queja de un residente a los medios de comunicación locales esta semana de que una cabeza falsa colgante se parecía demasiado al ex presidente Donald Trump. Deseoso de no ofender, el personal de la mansión la sustituyó por un farol.

La queja no sorprende mucho al actual residente de la mansión, el gobernador de primer mandato Steve Sisolak, un demócrata que se postula a la reelección el próximo año. Puede que aún falten ocho meses para las primarias de 2022 en Nevada, y cinco meses para las elecciones generales. Pero, por toda la actividad que está generando la elección, bien podría estar a la vuelta de la esquina. Meses antes del periodo oficial de presentación de candidaturas, unos cinco republicanos ya se han alineado para desafiarlo.

“Entre mi contienda y la de la senadora (Catherine) Cortez Masto, va a ser un año caluroso para la política en Nevada”, dijo el gobernador en una entrevista el miércoles.

El comentario pudiera terminar siendo un eufemismo. La contienda por la gubernatura hará aflorar el sentimiento reprimido de los votantes por la agitación económica, política y social provocada a nivel nacional por una pandemia mortal, por no hablar de los enfrentamientos en torno a la conducta policial y el derecho al voto, una contienda presidencial socavada por falsedades y un asalto sin precedentes a la sede del gobierno nacional por parte de una turba armada.

Para su reelección será fundamental la valoración que los votantes hagan de su gestión del brote del coronavirus. Sisolak cerró el estado a mediados de marzo de 2020, cuando la pandemia se afianzó, ordenando el cierre de empresas e imponiendo otras restricciones para frenar la propagación de la enfermedad. Serán “los votantes los que decidan qué tipo de trabajo hemos hecho con el COVID”, dice.

“Los detractores son ruidosos. No sé cuántos son. Pero nunca he centrado ninguna de las decisiones que he tomado en relación con el COVID en la reelección”, dijo Sisolak. “Se basaron estrictamente en la ciencia y en el asesoramiento médico que me dio mi equipo de asesores médicos. Y eso es lo que utilizo para tomar mis decisiones”.

Tras diecinueve meses de pandemia, la lucha contra el COVID sigue siendo su principal objetivo en el día a día, dijo el gobernador, ya que las métricas de la enfermedad siguen aumentando en algunas partes del estado. Sus decisiones no han sido populares, y tanto los residentes como los oponentes políticos le han atacado por ordenar cierres que han provocado despidos generalizados y otros impactos económicos.

“Yo mismo estoy acostumbrado a las críticas. Llevo mucho tiempo en la política”, dijo. “Pero cuando se trasladan a mi familia, me molesta. Mi esposa fue atacada por ser chino-estadounidense. Mi hija, una de ellas, fue amenazada de muerte. La otra tuvo una protesta frente a su casa”.

Y añade: “Cuando pongo la cabeza en la almohada por la noche, sé que he hecho el mejor trabajo posible. Y sé que no tengo ninguna duda de que las acciones que hemos tomado desde marzo de 2020 han salvado muchas vidas.”

Declina criticar a los gobernadores republicanos de otros estados, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que han tomado un rumbo diferente con el COVID, llegando a prohibir los mandatos de vacunación en sus estados. Pero señala que esos y otros gobernadores “estuvieron en las mismas llamadas de la Casa Blanca en las que yo estuve”.

“Entiendo que formulen el argumento de la libertad y demás, pero toda mi premisa ha sido mantener viva a la gente”, añade. “He pensado mucho en esto, pero no sé porqué y cómo esto se politizó tanto. Las pruebas se politizaron. Llevar cubrebocas está politizado, el distanciamiento social, la capacidad y los restaurantes están politizados. No debería ser así. Es decir, todos deberíamos preocuparnos por los demás. Y, por desgracia, hemos visto, en mi opinión, lo mejor y lo peor de las personas durante la pandemia”.

Retos electorales

Sisolak dice que le preocupan los esfuerzos por socavar la victoria electoral del presidente Joe Biden, especialmente entre los republicanos que se postulan a las elecciones. En la contienda por la gubernatura, todos los principales candidatos de la oposición a los que se enfrenta se han negado a decir que Biden es presidente –incluso a pronunciar su nombre– o a afirmar que la elección se decidió de forma justa.

“Esta solía ser una pregunta que le hacías a alguien cuando estaba inconsciente. ‘¿Sabes en qué año estamos o quién es el presidente?’”, dijo Sisolak. “Ahora lo haces para determinar la filosofía política de alguien. Es absolutamente ridículo que hayamos llegado a esto”.

“¿Cuánto de esto se trasladará? No lo sé”, añade. “¿Cuánta gente va a seguir aguantando? No lo sé. Lo que el ex presidente Trump decida hacer, no lo sé. Tiene una base que le sigue ciegamente con lo que quiera hacer y lo entiendo. Creen en él y tienen sus teorías conspirativas en la cabeza sobre lo que pasó. Pero, ¿se desbordará algo de eso? Ciertamente. Salpicará en ambos sentidos. Pero la política se encargará de sí misma. Me preocupa el rumbo de este país. Pero, mientras tanto, me concentro cada día en la lucha contra el COVID, en la lucha contra esta pandemia, y en que el estado vuelva a ser lo más normal posible”.

Los demócratas del estado están divididos

El gobernador lidera un partido demócrata estatal que se ha dividido entre un ala progresista insurgente que tomó el control de la estructura oficial del partido a principios de este año y un ala más moderada y del establishment que se unió en un partido estatal en la sombra a raíz del cambio de poder.

“Es lamentable que parezca haber una división en el partido. Estoy trabajando con ambas facciones, si se quiere llamar así”, dijo el gobernador. “Creo que hay un movimiento en todo el país y hasta cierto punto en Nevada –no tanto en Nevada como en otros estados– con un ala progresista del partido, al igual que tienes el ala conservadora del partido republicano, que creo que captó la atención de algunas de las bases. Y eso existe en ambos partidos… . Pero confío en que los líderes del Partido Demócrata se unirán y trabajarán para hacer lo que el partido hace: registrar a los votantes, hacerlos salir y conseguir que la gente sea elegida”.

Las próximas elecciones

Hasta la fecha, los oponentes republicanos anunciados son el ex senador y secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Heller; el alcalde de North Las Vegas, John Lee; el sheriff del Condado Clark, Joe Lombardo; el empresario Guy Nohra, y el abogado de Reno Joey Gilbert.

“Todavía no se postulan contra mí, pero hablan como si lo hubieran hecho”, dijo Sisolak. Los candidatos “se centran en todo lo que he hecho y lo que no he hecho, y me critican todos los días por ello. Ninguno de ellos tiene buenas ideas en cuanto a lo que habrían hecho de forma diferente a la mía”.

Añade después: “Creo que lo que tienen que hacer es diferenciarse unos de otros, cosa que no estoy viendo. Postularse contra mí no es suficiente, en mi opinión, para ganar unas elecciones. Tienen que tener un plan para avanzar. No sé cuál es ese plan. Ahora mismo el plan es criticar cómo estoy haciendo las cosas, pero en algún momento, para ganar más votos, tienen que decir que soy mejor que este”.

Propuesta fallida de blockchain

El gobernador viene de la reciente desaparición de una iniciativa política en la que puso todo su empeño este año: las Zonas de Innovación, según las cuales las empresas relacionadas con la tecnología podrían haber creado gobiernos similares a los de los condados en zonas rurales. La propuesta no obtuvo ningún apoyo significativo en la Legislatura este año y, a finales de septiembre, la empresa que estaba detrás del plan se rindió y retiró la idea, criticando al gobernador en el proceso.

“No, las zonas de innovación no fueron un error. No funcionó”, dijo el gobernador, señalando la falta de diversidad empresarial en el estado. “Esta fue una idea que me trajeron que crearía potencialmente decenas de miles de puestos de trabajo, que proporcionaría viviendas asequibles, y que ofrecería un futuro para un montón de gente en el norte de Nevada en algunos terrenos no desarrollados. Estoy dispuesto a sentarme y hablar con ellos, pero me gustaría que se hubiera investigado más. No se hizo, no consiguió ningún impulso, no consiguió que nadie comprara el proyecto, y el promotor se echó atrás. Y entiendo que es su dinero, es su terreno, puede hacer lo que quiera. Pero creo que la idea de intentar diversificar nuestra economía y escuchar ideas es algo bueno”.

Desafíos más allá del COVID

“Tenía la esperanza de que hubiera más compañerismo en la Legislatura del que existía”, dijo el gobernador. Citando los límites de los mandatos legislativos, dijo que el estado “ha perdido a mucha gente que entendía los temas y que entendía el proceso, y que trabajaba a ambos lados del pasillo”. La Legislatura, dijo, se ha vuelto “muy, muy partidista”, y la división contribuyó a que las Zonas de Innovación se quedaran sin efecto en las zonas rurales donde predominan los republicanos. (El plan se topó con la oposición de los republicanos de la legislatura y de los líderes del condado rural de Storey.)

Sisolak dice que un segundo mandato se centrará en reconstruir la economía y aumentar el empleo en un estado que “ha perdido muchos puestos de trabajo”. La tasa de desempleo del estado sigue siendo obstinadamente superior a la de la nación y “muchos de esos puestos de trabajo no van a volver nunca”, especialmente en el sector de la hostelería.

“Tenemos que formar a los trabajadores en otro campo”, dijo, reconstruyendo la base laboral en incrementos pequeños pero constantes. “No hay muchas cosas que surjan como lo que ocurrió en el norte de Nevada con Tesla o Panasonic o Switch, que son miles de puestos de trabajo”, dijo. “Eso simplemente no ocurre. Hay que hacer 50 puestos de trabajo, 100 puestos de trabajo, 20 puestos de trabajo a la vez. Y eso es lo que estamos haciendo”.

En lo personal

Sisolak dice que sigue levantándose a las 4 de la mañana todos los días, que pasa una hora caminando en una cinta y que goza de buena salud. Católico devoto, dice que su fe guía sus decisiones más difíciles.

“Me arrodillo cada mañana y rezo mis oraciones. Es una parte importante de mi vida y de lo que soy”. Durante los momentos más duros de esta pandemia, probablemente he rezado más para tomar decisiones que sabes que van a ser impopulares. Sé que cuando tomo las decisiones al 50% de la gente no le va a gustar. Pero al 50 por ciento sí. Pero en mi corazón, sé que es lo correcto. Y tengo mucha fe en Dios para que me aconseje, para que me oriente en ese sentido”.

Cuando se le pregunta por sus argumentos para la reelección, dice que el estado está “más cerca del final que del principio” de la emergencia de la pandemia, pero que el futuro es imprevisible. La economía, dijo, se está recuperando “muy, muy rápidamente”. Cita las ganancias mensuales en el sector del juego, que se acercan a máximos históricos, y dice estar “seguro de que nuestra economía va a estar mucho mejor dentro de seis meses o un año de lo que está ahora”.

Cita la aprobación este año de la financiación de la educación “a un nivel más alto de lo que nunca se ha financiado antes”, con un compromiso a finales de la sesión que impuso mayores impuestos a la industria minera del estado, y un énfasis continuo en la diversificación de la economía del estado, incluyendo los esfuerzos para convertirlo en un centro de transmisión de energía y de producción de energía renovable.

“Ya sea una recesión económica, ya sea un desastre natural, ya sea un tiroteo en Las Vegas, que, ya sabes, cerró el Strip durante un tiempo, ya sea una pandemia, han ocurrido muchas cosas en mi vida que han tenido un impacto negativo en el juego”, dijo. “Tenemos que hacer lo que podamos para diversificarnos y no limitarnos a una sola industria. Y creo que estamos enviando un mensaje de que lo estamos haciendo”.