Sisolak dio bienvenida a futuros médicos

Estudiantes de la Facultad de Medicina de UNLV hacen una demostración ante el gobernador Steve Sisolak sobre técnicas para salvar vidas. Miércoles 11 de agosto en la Facultad de Medicina “Kirk Kerkorian” de UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La estudiante de la Facultad de Medicina de UNLV, Guadalupe Vázquez-Pérez, reconoció la importancia de que haya más médicos de habla hispana en Nevada. Miércoles 11 de agosto en la Facultad de Medicina “Kirk Kerkorian” de UNLV. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, dio la bienvenida a una nueva generación de estudiantes de la Facultad de Medicina de UNLV, a quienes les externó su deseo por aumentar el número de médicos que ejerzan en el “Estado de Plata” después de graduarse.

“Existe una necesidad en todas partes, pero especialmente en Nevada, por ese motivo debemos mantener la ‘cosecha propia’”, comentó el gobernador Sisolak durante el evento realizado el miércoles 11 de agosto en las instalaciones de la Facultad de Medicina Kirk Kerkorian de UNLV.

En los últimos años un gran número de médicos graduados han tenido que salir a laborar en otros estados. De acuerdo con la estudiante de primer año, Guadalupe Vázquez-Pérez, la mayoría de las veces esto ocurre por la necesidad de encontrar oportunidades de capacitación en áreas específicas.

“Hay muchas especialidades de residencia que no están aquí en Las Vegas. Entonces, estamos obligados a ir a otros estados para completar la capacitación”, mencionó Vázquez-Pérez, quien llegó a Estados Unidos en 2009 procedente de Cuba.

En conversación con El Tiempo, Vázquez-Pérez sugirió que expandir las especialidades que se ofrecen en Nevada podría ser un aliciente para que más médicos graduados decidan quedarse. Pero sobre todo, como hispana, ella reconoce la necesidad que existe en esta comunidad por contar con más médicos que hablen español.

“El primer paso es quedarnos en Las Vegas y no ir a otros estados. Trabajé como asistente médica con tres doctores que no hablaban español y bastantes pacientes no iban porque no podían entender, o no hacían preguntas por no saber inglés. Debemos tratar de cambiar la situación”, compartió la estudiante.

En el futuro, Vázquez-Pérez tiene la intención de especializarse en ginecología y/o cirugía, esto debido a que trabajando como asistente médica pudo “ver la necesidad de las mujeres que no tienen a una doctora que hable español. Mi mamá y mi abuela, por ejemplo, no van al ginecólogo desde hace años porque no han visto a alguien que hable español y las entienda”, dijo.

A nivel personal, la estudiante compartió que su intención de convertirse en doctora comenzó al platicar con su familia, posteriormente estudió biología y química; sin embargo, lo que confirmó su vocación fue cuando regresó a Cuba y vio las necesidades.

“Por eso quiero ayudar a los hispanos de aquí, porque sé de donde vienen y la necesidad de recibir atención médica”, agregó Vázquez-Pérez.

El gobernador Sisolak aseguró que su gobierno está realizando esfuerzos para ofrecer más especialidades de residencia en los hospitales del estado.

“Hay muchos estudiantes aquí que quieren ayudar a los hispanos y a las personas que no están bien representadas”, concluyó la estudiante.

Ante el gobernador, los estudiantes realizaron demostraciones de técnicas para salvar vidas y le informaron lo que aprendieron durante su inmersión en vecindarios de bajos recursos del sur de Nevada. Esta generación ha iniciado con 60 alumnos que se graduarían en 2025.