Sisolak pide que se investiguen arrestos en protesta del Strip de Las Vegas

Manifestantes pasan por la policía en una intersección con las manos en alto el sábado, 13 de junio de 2020 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidttt

Una protesta contra la brutalidad policial comienza su recorrido desde Bellagio hasta el letrero de "Welcome to Fabulous Las Vegas" el sábado, 13 de junio de 2020 en el Strip de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidttt

Observadores legales se paran frente a los manifestantes mientras bajan por Las Vegas Boulevard, protestando contra la brutalidad policial el sábado, 13 de junio de 2020 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidttt

Un observador legal hace una llamada telefónica durante una protesta contra la brutalidad policial el sábado, 13 de junio de 2020 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidttt

Observadores legales observan como alguien es arrestado durante una protesta contra la brutalidad policial el sábado, 13 de junio de 2020 en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidttt

El Gobernador Steve Sisolak pidió el domingo que se investigara el arresto de varios observadores legales en una protesta contra la brutalidad policial este fin de semana en el Strip.

“Cualquier informe de acción policial contra los observadores legales debe ser investigado y revisado a fondo para que se pueda determinar un entendimiento completo de lo que pasó”, dijo Sisolak en una declaración. “Esa información debe ser usada para desarrollar soluciones a largo plazo para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro”.

Al menos siete abogados y estudiantes de derecho que documentaron interacciones con la policía y los manifestantes fueron llevados a la cárcel a finales del sábado.

“Los observadores legales proporcionan un valioso servicio como parte de nuestro sistema de justicia, informando a los manifestantes sobre cómo expresar legalmente sus derechos y respondiendo a las preguntas sobre qué conducta es legal”, añadió Sisolak en su declaración.

La noticia de los arrestos provocó la condena de los funcionarios públicos y abogados en los medios sociales.

En un tuit del sábado, el Comisionado del Condado Clark, Justin Jones, calificó los arrestos de “inaceptables”.

Jones, un abogado, confesó el domingo que había trabajado como observador legal en protestas en el pasado, aunque no en manifestaciones recientes.

Los abogados están entrenados para “tomar notas y no involucrarse con ninguna de las partes”, explicó.

“Fue muy decepcionante que la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) pareciera haber creado el caos, y en el caos arrestaron a personas que simplemente estaban allí para observar”, comentó Jones el domingo.

Desde que las protestas de “Black Lives Matter” comenzaron en Las Vegas después de la muerte de George Floyd el 25 de mayo bajo custodia policial en Minneapolis, el comisionado se ha reunido con los altos mandos de LVMPD y ha discutido cómo se manejaron los arrestos. Señaló que espera reunirse con ellos de nuevo.

“Tiene que haber una discusión más amplia sobre qué acciones son apropiadas por LVMPD cuando la gente está expresando sus derechos de la Primera Enmienda”, resaltó Jones. “Necesitamos tener un verdadero diálogo y asegurarnos de que los derechos de la gente a la Primera Enmienda estén protegidos”.

El Fiscal General de Nevada, Aaron Ford, estuvo de acuerdo con Sisolak sobre iniciar la investigación.

“Los observadores legales desempeñan un papel fundamental en nuestro sistema de justicia, y se reservan el derecho de cubrir lo que sucede en nuestra comunidad”, detalló en una declaración el domingo por la noche. “Cualquier reporte sobre las medidas de aplicación de la ley tomadas contra ellos debe ser investigado para que podamos entender mejor lo que ocurrió y evitar las mismas acciones en el futuro”.

Oficiales de LVMPD no pudieron ser contactados para hacer comentarios el domingo.

El Fiscal de Distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, se negó a comentar, escribiendo en un mensaje de texto que “no se le había proporcionado ningún reporte u otra información relevante”.

“No les importó”

Belinda Harris, defensora pública adjunta y candidata a juez en North Las Vegas, fue una de las detenidas mientras recorría el Strip junto con cientos de personas más que se manifestaban pacíficamente contra la brutalidad policial.

No estaba protestando sino actuando como uno de los 15 observadores legales.

De repente, cuando la marcha se dirigía hacia Las Vegas Boulevard y Russell Road, Harris fue arrestada junto con otros seis observadores legales. Cinco de ellos llevaban camisetas rojas con las palabras “OBSERVADOR LEGAL” y un símbolo de justicia en blanco.

“Anoche, oficiales de LVMPD/NLVPD arrojaron al suelo sin razón alguna a una observante legal pacífica, simplemente parada en una acera monitoreando a los manifestantes con una camiseta de observador legal”, escribió Harris en una publicación de Facebook del domingo por la mañana. “Les dijo que era una sobreviviente de cáncer y que no fueran tan groseros. No les importó.

“Esa abogada era… ¡¡¡Yo!!!”

En una foto adjunta a la publicación de Harris, estaba con su compañero defensor público, John Piro, fuera de Mandalay Bay, portando las playeras que los abogados y los estudiantes de derecho se ponen para distinguirse de la multitud.

El gerente de North Las Vegas, Ryann Juden, comentó sobre la acusación en una declaración el domingo.

“Esto es muy preocupante, e investigaremos a fondo porque compartimos la preocupación y el deseo del gobernador de acabar con el racismo histórico e institucional en Nevada sin importar su forma insidiosa y opresiva”, dijo Juden.

El Departamento de Policía de North Las Vegas planea comenzar a revisar las imágenes de las cámaras corporales el lunes, dijo.

Este mes, Sisolak, cuya hija trabaja como defensora pública, mencionó a Piro en una declaración, instando a los manifestantes a buscar a los hombres y mujeres de camisas rojas con preguntas legales sobre las manifestaciones.

“Me gustaría agradecer a John Piro por ofrecer su tiempo y experiencia para ayudar a entrenar y organizar a los observadores legales”, escribió Sisolak. “Y gracias a todos los abogados del Valle por ayudar a proporcionar este valioso servicio como parte de nuestro sistema de justicia”.

Piro fue uno de los arrestados el sábado y acusado por “obstaculizar una carretera”.

Su abogada, Lisa Rasmussen, declaró el domingo que estaba “indignada” por los arrestos. Ella y los abogados Dayvid Figler y Kristina Wildeveld se ofrecieron a representar a los arrestados y a otros que se han enfrentado a cargos por delitos menores similares durante las protestas en curso.

“Puras represalias”

“Es absolutamente inapropiado que LVMPD haga esto”, comentó Rasmussen. “Parece que son puras represalias. No quieren que la gente los observe, no quieren que se les haga responsables. Si ignoras a alguien lleva una camisa roja que claramente dice ‘observador legal’, entonces no deberías ser un oficial de policía.

Hemos alcanzado una nueva altura. No puede haber confianza en ningún organismo de aplicación de la ley que arreste a los observadores legales que no hacen nada malo y que están claramente marcados como observadores legales. No podemos, como comunidad, tener confianza en una fuerza policial que se comporta de esta manera”.

Rasmussen agregó que al menos ocho observadores legales en un lugar diferente de la protesta no fueron arrestados. En la citación de Piro estaban escritas las palabras “obstruyó intencionalmente el tráfico vehicular al pararse en una carretera”.

El cargo se refiere a una ley de Nevada destinada a “caminar a lo largo y sobre las autopistas”, que establece que “un peatón que camine o viaje por una acera y que encuentra una obstrucción a su movilidad en la acera, incluyendo, sin limitación, una corta sección de la acera que falta o es intransitable, puede proceder con el debido cuidado en la autopista inmediatamente adyacente para moverse alrededor de tal obstrucción”.

Los peatones también “deben caminar o viajar tan lejos como sea posible al lado de la autopista cerca de la acera”, según la ley.

El defensor público del Condado Clark, Darin Imlay, mencionó el domingo que no tenía detalles sobre los arrestos y no podía comentarlos inmediatamente.

Piro también publicó en Facebook.

“Estábamos obedeciendo la ley y eso no le importó a la policía”, escribió. “Estábamos siguiendo las órdenes de los oficiales y no les importó. Fue una abierta muestra de poder, una declaración de la policía de que pueden aprehenderte en cualquier momento, por cualquier cosa, y hacer lo que quieran, incluso cuando estás siguiendo la ley y obedeciendo sus órdenes. Incluso si estás ahí fuera para proteger los derechos de otras personas”.

Otros abogados de Las Vegas acudieron a los medios sociales el sábado por la noche y el domingo por la mañana después de enterarse de los arrestos.

“La Policía Metropolitana está fuera de control”, escribió en Twitter la abogada de derecho constitucional, Maggie McLetchie, quien representa al Review-Journal. “No debería interferir en absoluto con las protestas pacíficas, y mucho menos arrestar a los periodistas y ahora a los observadores legales. Hagan que la locura se detenga”.

En un comunicado emitido el domingo por la mañana, Sherrie Royster, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada, enunció que el grupo ha estado monitoreando las protestas en todo el valle.

“Estamos alarmados por la continua militarización de la policía de Las Vegas”, decía la declaración de Royster en parte. “Los manifestantes pacíficos en varios eventos han encontrado vehículos blindados y oficiales con equipo militar y también han sido sometidos a vigilancia. La responsabilidad de garantizar que las protestas sigan siendo pacíficas no corresponde únicamente a los manifestantes, sino también a la policía”.