Sisolak presiona a Pence para evitar la reducción de pruebas de COVID

El gobernador Steve Sisolak lleva un cubrebocas antes del comienzo de una conferencia de prensa para informar a los ciudadanos de Nevada sobre la pandemia de coronavirus el miércoles, 8 de abril de 2020 en el edificio de oficinas estatales Grant Sawyer, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

WASHINGTON — El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, presionó al vicepresidente Mike Pence para que no redujera las pruebas del coronavirus, en referencia a los comentarios “inútiles” que el presidente Donald Trump hizo durante un mitin de campaña el sábado por la noche.

La Casa Blanca y los ayudantes de campaña han mantenido que Trump parecía bromear cuando dijo en una habitación algo vacía en Tulsa, Oklahoma, que más pruebas significa que “vas a encontrar más casos. Así que le pedí a mi gente, que reduzca las pruebas, por favor”.

En una conferencia telefónica con los gobernadores de la nación, Pence dijo: “Y tengan la seguridad de que seguiremos asociándonos con ustedes en las pruebas. Creo que la observación del presidente fue una pasajera”.

El secretario de prensa de Pence, Devin O’Malley, informó que el vicepresidente le dijo a los gobernadores que “estamos encontrando más gente” que ha contraído COVID-19 y culpó a los medios por no conectar los puntos.

Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, estuvo de acuerdo con la declaración de Pence cuando le dijo a los periodistas el lunes que Trump “estaba bromeando con los medios y su fracaso en entender el hecho de que cuando se hacen más pruebas, también se encuentran más casos”.

No es broma

“Desafortunadamente para los estadounidenses de todo el país, estaba claro que no estaba bromeando”, le señaló Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de la campaña del ex vicepresidente Joe Biden, a Fox News el lunes.

“Estamos a pocos meses de cuando Donald Trump dijo que cualquiera que quisiera una prueba podía obtenerla”, añadió Bedingfield, en referencia a la declaración de Trump del 6 de marzo.

De acuerdo con el COVID Tracking Project, hasta el domingo se habían administrado más de 27 millones de pruebas en Estados Unidos. El 1º de marzo, se administraron 85, el 1º de abril se administraron 108 mil 56, y casi 300 mil el 1º de mayo. El domingo, se administraron 518 mil 347.

Según la misma base de datos, en Nevada se habían administrado 241 mil 691 pruebas hasta el domingo.

La semana pasada, Trump comentó en una mesa redonda: “si no haces pruebas, no tienes ningún caso. Si dejáramos de hacer pruebas ahora mismo, tendríamos muy pocos casos, si es que los hay”.

Factcheck.org escribió sobre los comentarios de Trump: “Hasta cierto punto tiene razón; si hubiera menos pruebas, entonces el número de casos reportados sería menor, aunque por supuesto esas infecciones todavía existirían”.

La organización de verificación de datos también informó que Estados Unidos había realizado el mayor número de pruebas por país, pero también que estaba por detrás de 16 países en lo que respecta a las pruebas per cápita y que le iba peor que a 50 países en el porcentaje de pruebas que dan positivo (el nueve por ciento en Estados Unidos).

No hay que temer a los números

Hablando del argumento de que el aumento de las pruebas explica el alto número de casos en Estados Unidos, el médico Art Caplan le comentó al Review Journal, “no puede ser verdad porque la tasa de positividad ha ido subiendo más que la tasa de hacer las pruebas”.

“Los números no deben asustar a nadie”, apuntó Caplan, quien se pronunció a favor de impulsar la realización de pruebas. “Ciertamente no necesitamos menos números, necesitamos más números”.

Trump hizo su comentario de la reducción de pruebas durante su primer mitin de campaña desde marzo, un evento que fracasó por venganza. La campaña de Trump se jactaba de haber recibido solicitudes para un millón de entradas, y Trump predijo un cupo total incluso cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron que las grandes reuniones en espacios cerrados ponían a los participantes en un alto riesgo de contraer COVID-19.

Los fans de Trump eligieron quedarse en casa en grandes cantidades. El presidente se encontró hablando, no con 19 mil asistentes y una multitud desbordada, sino con un lugar salpicado de asientos azules vacíos sobre los fans de Trump que llevaban gorras rojas de MAGA (Make America Great Again).

“Inapropiado e insensible”

El evento no funcionó bien con algunos nevadenses.

“Tanto si bromeaba como si no, me pareció inapropiado y, sinceramente, insensible”, expresó la ex presidenta del Partido Republicano de Nevada, Amy Tarkanian, al recordar a amigos y conocidos que no vieron nada de divertido en contraer el virus.

Tarkanian también mencionó que Sisolak, un demócrata, había hecho una excelente pregunta dado el alto número de nevadenses que han dado positivo. Llamó a la respuesta de Pence una “no respuesta”.

La representante Dina Titus, demócrata por Nevada, dijo que los comentarios de Trump muestran que está más preocupado por modificar los números que por combatir el coronavirus.

“Las pruebas y el rastreo salvan vidas y son vitales para la recuperación económica del sur de Nevada. Sin embargo, de alguna manera el Presidente Trump no parece preocuparse por nada de eso”, señaló Titus. “Este es sólo el último ejemplo de Donald Trump poniendo sus propios intereses políticos percibidos por delante del bienestar nacional. Le agradezco al Gobernador Sisolak por defender la seguridad de los nevadenses y hacer retroceder la ignorancia e ineptitud de esta administración”.

Sisolak y Trump tuvieron un comienzo difícil poco después de la elección de Sisolak en 2018.

Al asistir a su primera reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores en Washington en febrero de 2019, Sisolak, un demócrata, se negó a asistir a los eventos organizados por el presidente y el vicepresidente republicanos en lo que Sisolak describió como una protesta por un envío de plutonio apto para armas a una instalación federal al noroeste de Las Vegas el año anterior.

En ese momento, Mark Harkins, investigador principal del Instituto de Asuntos Gubernamentales de la Universidad Georgetown, le dijo al Review-Journal, “entiendo por qué el gobernador no quiere ser un apoyo en esa situación, pero eso plantea la pregunta: ‘¿Cómo va a solucionar el problema si no se sienta y habla?’”