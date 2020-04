Sisolak revelará el jueves la “Ruta a la Recuperación” de Nevada

CARSON CITY — El gobernador Steve Sisolak publicó en Twitter el martes de que anunciaría un plan de “Ruta a la Recuperación” para Nevada el jueves, el día en que una serie de sus directivas sobre distanciamiento social, cierre de negocios y otras restricciones relacionadas con el coronavirus están a punto de expirar.

Antes de eso, anunció que tendría “grandes anuncios” para el estado “todos los días de esta semana”. El primero de ellos se produjo el martes por la tarde, con el anuncio del gobernador de que los hospitales del estado comenzarían a realizar los procedimientos médicamente necesarios que se habían detenido temporalmente en medio del creciente brote.

“Sé que muchos de nuestros hospitales, consultorios médicos y oficinas dentales han detenido proactivamente los servicios médicamente necesarios para ayudar a aplanar la curva (de infección), preservar el equipo de protección personal y ayudar a los residentes de Nevada a quedarse en sus casas”, mencionó el gobernador en un comunicado. Nevada nunca promulgó restricciones estrictas “porque nuestras comunidades responsables se encargaron de ello”, aseveró.

Un equipo de asesores médicos que Sisolak nombró para ayudar a guiar la política en respuesta al brote “también apoya el enfoque gradual para reanudar los procedimientos médicos y dentales limitados bajo estrictas directrices”, resaltó el anuncio del gobernador.

Los hospitales avanzarán en la introducción gradual de estos procedimientos basándose en el juicio clínico, las pautas de atención médica establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras agencias reguladoras, así como la disponibilidad de equipos de protección personal. Las políticas deben ser flexibles para responder en caso de otra oleada de COVID-19.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos publicará directrices para la introducción gradual de servicios dentales esenciales que minimicen el riesgo de transmisión de COVID-19.

Los pacientes deben anticipar nuevos procedimientos como preguntas de detección antes de la cita, controles de temperatura al llegar a un consultorio médico o dental, salas de espera cerradas y solicitudes para lavarse las manos o usar enjuague bucal.

En cuanto a lo que sigue para Nevada, el gobernador no ofreció detalles adicionales el martes.

I will be presenting this plan on Thursday, but there will be many more announcements between now and then. I look forward to this next phase in the battle against COVID19 — one that will be federally supported, state managed, & locally executed

— Governor Sisolak (@GovSisolak) April 28, 2020