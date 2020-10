Situación actual de DACA y TPS

En esta foto de archivo se muestran pancartas con las que los manifestantes expresaron su apoyo al TPS y DACA. Miércoles 6 de diciembre de 2017 en la Corte Federal de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

Esta fotografía de archivo muestra al propietario de la firma legal de Daniel Serna & Asociados, Daniel Serna, durante una jornada sabatina en el Consulado de México en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

En esta foto de archivo, personas se manifestaron a favor de DACA y TPS. Miércoles 6 de diciembre de 2017 en la Corte Federal de Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

En los últimos días, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) nuevamente han acaparado la atención de los defensores de migrantes, ya que los beneficiarios de estos programas podrían resultar afectados debido a las recientes decisiones de las autoridades.

-Nueva demanda involucra a DACA

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó nuevas reglas para las solicitudes de DACA. Las directivas incluyen no aceptar nuevas solicitudes y que ahora cada permiso tendrá duración de solo un año. Esta situación ha generado una demanda que busca revertir tales acciones.

“La nueva demanda tiene mucho fundamento porque la decisión de la Suprema Corte le bloqueó al presidente Trump la habilidad de cerrar el programa DACA y debía regresarlo a su posición original. La demanda intenta hacer dos cosas, una es que dado la decisión de la Suprema Corte, esta agencia no tiene el poder para limitar las renovaciones de DACA a un año y no tiene la autoridad de seguir con su plan de no aceptar solicitudes nuevas”, comentó el abogado Daniel Serna durante una entrevista con El Tiempo.

Sin embargo, ya ha entrado en vigor la regla de limitar la duración de DACA a solo un año y no dos como se había manejado originalmente. Los “Dreamers” que deseen renovar su permiso aún pueden hacerlo, pero este les llegará con vigencia de un año.

“Creo que lo que podemos esperar en los próximos 30 o 60 días es posiblemente una decisión interina para prevenir que se puedan tomar esas acciones de limitar el programa de DACA dado los argumentos que lleva la demanda”, acotó Serna.

El abogado consideró que esta demanda puede tener un efecto “dominó” y también revertir algunas otras decisiones como el aumento en servicios migratorios, lo cual ya ocurrió. No obstante, es importante mencionar que el proceso legal puede demorar.

-“Tepesianos” en alto riesgo

La decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó darle la facultad al actual Gobierno Federal de eliminar el TPS para las personas procedentes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Decisión que podría entrar en próximos meses.

“La administración del presidente Trump acaba de anunciar que van a empezar a concluir los derechos y protecciones de TPS para la gente de ciertos países indicados. Esto es algo que va a empezar a tomar su lugar el próximo año, en 2021. La gente de esos países debe buscar una venida migratoria para tratar de legalizarse”, mencionó Serna.

Ante esta situación, El Tiempo preguntó si, eventualmente, los beneficiarios de TPS que no encuentren una manera de ajustar su estatus migratorio ¿Tendrían que abandonar el país?

“Como abogado tenemos que darle la opinión a la persona que tenga el TPS al momento en que la decisión se tome. Si no tienen estatus o no van a tener la protección de TPS bajo la ley, un abogado tiene la obligación de decirle a la persona que el mejor curso de acción es probablemente abandonar el país porque puede estar sujeto a una deportación forzada o por proceso”, respondió Serna.

El abogado agregó que esta situación podría cambiar entre los últimos meses de 2020 e inicio de 2021, debido a que es año electoral y que muy posiblemente habrá una apelación a esta decisión. Cabe mencionar que la decisión del Noveno Circuito de California fue de dos a uno, es decir que se puede solicitar que todos los jueces analicen el tema.

Por último, el abogado Serna envió un mensaje a los beneficiaros de DACA y TPS.

“Los consejos que le doy a la gente que tiene DACA es que hagan sus solicitudes a tiempo, sean renovaciones de un año o no, los solicitantes nuevos no pueden iniciar el proceso y no quisiéramos que alguien gastara el dinero en una solicitud que no va a ser aceptada… A las personas afectadas por la decisión del TPS, tienen que mantenerse informados de lo que vaya a pasar en los próximos meses, hablar con sus abogados de migración o con las organizaciones involucradas”, concluyó.

Contacte a Anthony Avellaneda en: aavellaneda@reviewjournal.com, o siga la cuenta de Twitter de El Tiempo: @eltiempolv.