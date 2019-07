La abogada de inmigración Kathia Pereira ofreció una conferencia informativa sobre el TPS para la comunidad salvadoreña. Jueves 27 de junio de 2019 en el Consulado General de El Salvador en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La abogada de inmigración Kathia Pereira ofreció una conferencia informativa sobre el TPS para la comunidad salvadoreña. Jueves 27 de junio de 2019 en el Consulado General de El Salvador en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo]

La abogada Kathia Pereira, especialista en temas migratorios, ofreció una conferencia informativa en el Consulado General de El Salvador en Las Vegas para explicar a la comunidad centroamericana los últimos detalles referentes al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El evento se llevó a cabo el viernes 27 de junio de 2019.

Antes de comenzar la charla, Pereira abordó la reciente resolución de la Corte Suprema por eliminar la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020. Dijo que el TPS tendría posibilidad de mantenerse si también llega a decisión de la Corte Suprema, ya que debería seguir un procedimiento similar. Aunque fue clara en mencionar que “todo puede suceder”.

En el evento, fue notoria la falta de información de algunos asistentes, quienes tenían dudas en cuanto a varios temas relacionados a migración, no solamente sobre la situación actual del TPS. Es importante recordar que el 3 de octubre de 2018, la Corte Federal de Distrito del Distrito Norte de California prohibió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) implementar y hacer cumplir las decisiones de cancelar el TPS para personas originarias de los países de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, en espera de una resolución posterior del caso.

En el caso de la comunidad salvadoreña, una duda recurrente era si los beneficiarios debían reinscribirse a este programa, a lo que la abogada Pereira respondió que “no hay que hacer nada, es una extensión automática”. Esto mientras no haya una resolución definitiva sobre el tema.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), la extensión automática aplicaría en casos donde los interesados se reinscribieron durante el periodo de reinscripción de 60 días, que se extendió desde el 18 de enero de 2018 hasta el 19 de marzo de 2018, o desde el 8 de julio de 2016 hasta el 6 de septiembre de 2016, el cual fue aprobado.

Para encontrar una solución para los beneficiarios del TPS, distintos legisladores han introducido proyectos de ley, sin embargo para que alguno sea aprobado es necesaria una negociación entre los partidos políticos. La abogada agregó que algo que puede ayudar en este caso es que los legisladores han unido la situación de los “tepesianos” (beneficiarios del TPS) con los “dreamers” (beneficiarios de DACA), ya que ambos programas se encuentran en suspenso.

“Espero que se mantengan los dos temas juntos y algo bueno pase”, dijo Pereira en referencia a una resolución de la Corte Suprema o a un acuerdo entre partidos para pasar alguna legislación.

No obstante, se recomienda acudir con un abogado a las personas que son elegibles para obtener una residencia permanente por petición familiar. “Todas las semanas sigo encontrándome gente que tiene TPS y podría ‘arreglar sus papeles’ dese hace rato por petición familiar. No lo han hecho por falta de información o por no tener dinero”, acotó Pereira.

La abogada añadió que tener TPS ayuda en dicha petición, no importa si el programa eventualmente queda eliminado en próximos meses, ya que al momento de iniciar el trámite aún estaría vigente. “Si usted tiene un hijo que va a cumplir 21 años, al día siguiente solicite la residencia, aunque para el día de la entrevista ya no tenga TPS”, dijo.

Otro aspecto importante que deben cumplir los beneficiarios del TPS es mantener una buena conducta, esto incluye pagar las multas de tránsito (si aplica), ya que no hacerlo podría perjudicarlo en cualquier trámite migratorio. “Tenga mucho cuidado y no se meta en problemas, y si se mete en problemas, no vaya a una corte sin abogado”, sugirió Pereira y recordó que dos delitos menores son suficientes para que una persona pierda su TPS.

“¿Qué hacemos si se termina el TPS?”, preguntó uno de los asistentes refiriéndose a que perdería su empleo. La abogada respondió que “le hace como los otros 11 millones (de personas indocumentadas), igualito. Los ‘tepesianos’ son personas indocumentadas, pero el hecho de que se acabe no lo pone en mejor o peor condición que otra persona indocumentada”.

El tema de las miles de personas tratando de solicitar asilo político en la frontera sur fue abordado durante este evento, ya que esto se relaciona a la situación actual del TPS.

“Todo lo que pudimos avanzar, retrocedimos con la invasión masiva de centroamericanos. Por otro lado, son seres humanos, que igual que ustedes buscan un futuro mejor, en ese proceso llegaron muchos niños pasando por cosas horribles tratando de pasar por esa frontera”, consideró la abogada y explicó que en algunos casos estas personas habrían venido creyendo en que podían pasar a Estados Unidos fácilmente y conseguir un empleo, es decir, sin tener la información debida.

“Si usted tiene TPS y no tiene orden de deportación, esta mil veces mejor que todas esas personas que están tratando de pedir asilo en la frontera, porque la mayoría de esos casos terminan en orden de deportación… En el congreso se habla de ustedes (‘tepesianos’), se hacen proyectos de ley, hay once millones de gente que pareciera que no tienen ninguna esperanza”, le enfatizó Pereira a los asistentes.

Constantemente el Consulado General de El Salvador en Las Vegas realiza eventos informativos -sin costo- con la abogada Kathia Pereira. Para más información llame al (702) 437-5337.